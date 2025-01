Wird Timur Ülker im Dschungelcamp pikante Details verraten?

Timur Ülker (35) wagt in wenigen Wochen das Abenteuer Dschungelcamp. Am Lagerfeuer wird bekanntermaßen gerne das ein oder andere Geheimnis ausgeplaudert. Gilt das auch für den GZSZ-Darsteller? Zumindest will er sich nicht zurückhalten, verrät er zu Gast bei "GZSZ – Der offizielle Podcast". "Ich habe auch ein paar Geheimnisse, die ans Tageslicht kommen werden, was das Optische angeht", teasert der Schauspieler an. Was genau er damit meint, werden Fans dann wohl aber erst im Dschungel selbst hören – genauer ins Detail geht Timur nämlich nicht. Stress will er im Camp aber nicht schüren, vielmehr sieht er sich in der Rolle des Streitschlichters.

Und wie steht es um den Willen zu gewinnen? Der scheint zwar da zu sein, aber der Gewinn ist nicht Timurs oberste Priorität. "Man will natürlich gewinnen, aber nicht auf Biegen und Brechen. Ich möchte zeigen, wer ich wirklich bin und vielleicht auch Vorteile aufdecken", überlegt der 35-Jährige. Er scheint die Herausforderung im Dschungelcamp selbst zu sehen – und darauf freue er sich besonders. Eine große Hürde könnte für Timur allerdings das Heimweh sein. Der Serienstar ist immerhin Vater zweier Kinder und glücklich mit seiner Verlobten Caro. Die werden ihn aber nicht nach Australien begleiten. Stattdessen kann er vor Ort auf die Unterstützung seines Kumpels Martin Widenka bauen.

Wie alle anderen Kandidaten wohl auch, bereitet Timur sich aktuell intensiv auf seine Zeit im australischen Busch vor. Dabei könnte er einen ganz entscheidenden Vorteil haben – denn der gebürtige Hamburger kennt sich bestens mit Extremsituationen aus: Bevor er Vollzeitschauspieler wurde, absolvierte er nämlich seinen Dienst als Soldat bei der Bundeswehr. "Ich war sechs Monate in Kunduz [Afghanistan]. Diese Eindrucksarmut macht etwas mit einem. Du hast die gleichen Klamotten an, siehst immer nur das Gleiche", meinte er im Gespräch mit RTL. Er habe dadurch eine "Resistenz" aufbauen können, die im Dschungel sicher hilfreich ist.

RTL / Boris Breuer Timur Ülker, Dschungelcamp-Kandidat

Bieber, Tamara / ActionPress Timur Ülker, Schauspieler

