Die "Love Is Blind"-Moderatoren waren lange vor Ehe zusammen

Für die neue Kuppelshow "Love Is Blind Germany" engagierte Netflix ein echtes Ehepaar als Moderatoren. Ziel der Sendung ist das Finden einer schnellen Liebe und Ehe, doch Stephanie Brungs (36) und Christian Wackert erfüllen genau das Gegenteil. Das Entertainment-Duo ist schon seit 2019 verheiratet. Exklusiv gegenüber Promiflash verraten die beiden jetzt, wie lange sie sich schon vor dem Ja-Wort kannten. "Wir waren fünf Jahre vorher zusammen, also eine ganze Weile", betont Christian. Woraufhin seine Frau den Kennenlernzeitraum preisgibt: "Wir waren anderthalb Jahre vorher miteinander befreundet und haben sozusagen ein bisschen um uns herumgetänzelt."

Letztendlich kam es durch einen Schubs der Freunde für die beiden zu einer Beziehung. Beim Kennenlernen legen die Kandidaten der Show eine wesentlich höhere Geschwindigkeit an den Tag. Bei Gesprächen in kleinen Räumen, sogenannten "Pods", lernen sich die Teilnehmer kennen, ohne sich zu sehen. Nach kurzer Zeit folgt für die, die sich verliebt haben, die Ehe. Steffi hat dazu eine ganz klare Meinung: "Ich finde, Liebe hat kein festes Tempo." Daraufhin fährt sie im Exklusiv-Interview mit einer Theorie fort: "Wenn wir uns in den Pods kennengelernt hätten, wären wir wahrscheinlich viel schneller zusammengekommen, als wir es in der Realität geschafft haben."

Auch für ihren Mann scheint das Konzept hinter "Love is Blind" total nachvollziehbar zu sein. Er betont: "Was sie in den Pods miteinander teilen, ist natürlich unglaublich intensiv [...], wenn du einmal spürst, dass dein Gegenüber der richtige Mensch für dich ist, dann ist es rückblickend eigentlich egal, wie lange es dauert, bis einer der beiden den Antrag macht." Das Liebespaar scheint trotz ihrer langen Beziehung und Kennenlernphase auf das Konzept der Show zu vertrauen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Steffi Brungs und Chris Wackert, Moderatoren

Anzeige Anzeige

Netflix Standbild von "Love Is Blind: Germany"

Anzeige Anzeige