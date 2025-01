Ehekrise: Lily Allen kämpft in Klinik gegen Trennungsschmerz

Um Lily Allens (39) psychische Gesundheit steht es aktuell wohl gar nicht gut. Offenbar steckt die Ehe der Sängerin in einer großen Krise – sie und ihr Ehemann David Harbour (49) sollen getrennt sein. Wie Daily Mail nun erfahren haben will, sitzt der Trennungsschmerz so tief, dass sich Lily nun dazu entschieden hat, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Kurz nach ihrem Winterurlaub soll sie sich selbst in eine Trauma-Behandlungseinrichtung eingewiesen haben. Sie sei kurz vor einem Nervenzusammenbruch gewesen. "Es war sehr schmerzhaft für Lily, nach Hause zurückzukehren. David war früher ihr Retter und jetzt ist er ein Trigger für sie", will die Quelle wissen und fügt hinzu: "Sie ging einen Tag früher als geplant, da sie sich wackelig fühlte und verzweifelt fliehen wollte."

Der Aufenthalt in der Klinik, in der die Behandlung "Hard Out Here"-Interpretin sich von den psychischen Strapazen der vergangenen Woche erholen soll, kostet umgerechnet rund 9.500 Euro pro Woche. Ein Preis, den die Musikerin wohl gerne bezahlt, um wieder stabil zu werden. "Sie will sicherstellen, dass sie körperlich fit ist, damit sie für ihre Töchter als beste Mutter da sein kann", betont ein weiterer Insider. Mehrere Wochen plane sie in dem Reatreat in den USA zu bleiben – völlig abgeschirmt von der Außenwelt. Während ihrer Abwesenheit solle sich Stiefpapa David um Ethel und Marnie kümmern. Schon seit Jahren wohnen sie als Familie zusammen und die Mädchen sollen eine enge Beziehung zu dem Schauspieler haben.

Die ganze Geschichte wirkt angesichts Lilys Vergangenheit wohl besonders tragisch. Die heute 39-Jährige hatte früher mit einer Alkohol- und Drogensucht zu kämpfen. Diese Probleme schien sie in der Ehe mit dem Stranger Things-Star aber komplett hinter sich gelassen und ihr Leben geordnet zu haben. Die heile Welt soll aber zusammengebrochen sein, als der Popstar ein Profil seines Ehemanns auf der Promi-Datingplattform Raya entdeckte. Ein offizielles Statement vonseiten des Paares gab es bisher noch nicht. Jedoch tätigte Lily in der aktuellen Folge ihres Podcasts "Miss Me?" eine Aussage, die durchklingen ließ, dass etwas wohl nicht in Ordnung ist: "Es fällt mir schwer, mich für irgendetwas zu interessieren, ich bin wirklich nicht gut drauf. Ich weiß, dass ich schon seit Monaten darüber rede, aber ich habe mich in eine Spirale hineingesteigert."

