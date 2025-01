"Golden Bachelor"-Christin würde Liebe noch mal im TV suchen

Christin buhlte bei Golden Bachelor um das Herz von Rosenkavalier Franz Stärk (73). Nach gesundheitlichen Problemen entschied sich die 71-Jährige jedoch dafür, die Show freiwillig zu verlassen. Im Promiflash-Interview verrät sie jedoch, dass sie sich durchaus noch mal vorstellen könnte, einen Partner im TV zu suchen: "Ich könnte es mir schon vorstellen. Dann allerdings nur, wenn ich mir meinen Traummann unter mehreren Kandidaten aussuchen dürfte!" Wünscht sich die Münchnerin etwa die erste "Golden Bachelorette" zu werden? Das TV-Format mit weiblicher Besetzung ist zum jetzigen Zeitpunkt jedenfalls noch nicht bestätigt.

Darüber dürfte sich Christin sicherlich freuen, denn schon die Teilnahme an "Golden Bachelor" war für die Vermögensverwalterin etwas ganz Besonderes. "Die Teilnahme war anfangs äußerst aufregend. Alles war neu: die Menschen, das Land, besonders die Mehrbett-Schlafsituation und die Kameras. Anfangs fiel es mir wirklich schwer, mich frei zu äußern", erklärt Christin im Gespräch mit Promiflash und fügt hinzu: "Aber nach und nach fiel die Nervosität von mir ab und ich konnte sein, wie ich bin. Ich hatte wirklich jede Menge Spaß."

Doch dann musste Christin plötzlich wegen Kreislauf und Schwindel ärztlich durchgecheckt werden. Sie kehrte zwar wieder in die Villa zurück, verabschiedete sich dann aber trotzdem. "Ich habe natürlich gehofft, dass ich den Goldenen Bachelor für mich gewinne [...] aber gestern hatte ich tatsächlich dermaßen mit meinem Kreislauf zu tun – und deshalb ist heute der Tag für mich, zu gehen", begründete sie ihre Entscheidung. Christin kam in der Villa gut an – bei Sylvia, Mercedes und Kerstin kullerten wegen ihres Abschieds ein paar Tränen.

