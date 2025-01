Neu-Mama Georgina Stumpf präsentiert ihren After-Baby-Body

Vor knapp sieben Wochen wurde Georgina Stumpf zum ersten Mal Mama. Von ihrem Babybauch ist bei Gia, wie die Streamerin genannt wird, nicht mal zwei Monate später nichts mehr zu sehen. In ihrer Instagram-Story teilt sie am Wochenende nicht nur Einblicke in einen gemütlichen Mädelsabend, sondern auch einen Schnappschuss, auf dem sie gemeinsam mit einer Freundin mit alkoholfreiem Sekt vor einem Spiegel posiert. Ihr Outfit setzt ihren schlanken After-Baby-Body perfekt in Szene: In einer tief sitzenden Pyjama-Hose mit einem bauchfreien T-Shirt zeigt die Beauty ihren superflachen Bauch.

Laut Gia ist es ihre erste Pyjama-Party, seit ihre kleine Tochter auf der Welt ist. In ihrer Rolle als Mama scheint die Social-Media-Bekanntheit voll und ganz aufzugehen. Regelmäßig versorgt sie ihre Community mit kleinen Einblicken in ihren Alltag mit Baby. Knapp zwei Wochen nach der Geburt gab es den ersten Schnappschuss des Säuglings bei Instagram. Das Gesicht ihres Kindes zeigte sie darauf nicht. Zu der niedlichen Schwarz-Weiß-Aufnahme, auf der das Baby friedlich auf seiner Mama schläft, schrieb sie: "Danke, dass du mich als deine Mama ausgesucht hast."

Das Neugeborene ist die gemeinsame Tochter der 34-Jährigen und des Rappers Sido (44). Lange Zeit äußerte sich der "Schlechtes Vorbild"-Interpret nicht zur Geburt seines fünften Kindes und auch die Neu-Mama erwähnte den Vater nicht. Kurz vor Weihnachten enthüllte Sido dann auch den Grund dafür. Bei einem seiner beliebten Weihnachtskonzerte verriet er auf der Bühne, dass Gia und er nicht mehr zusammen sind. "Ich bin übrigens Single. [...] Aber da ist jetzt ein neues Kind bei mir zu Hause, ich habe gerade viel zu tun und muss mich um meine kleine Tochter kümmern", sah man ihn in zahlreichen Videos auf TikTok erzählen.

Instagram / giageorgina Georgina Stumpf im Januar 2025

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Sido, Rapper

