Nutzt Herzogin Meghan den Tod ihres Hundes für Promo-Zwecke?

Herzogin Meghan (43) hat vor wenigen Tagen in einem emotionalen Instagram-Post den Tod ihres Hundes Guy verkündet, den sie 2015 aus einem Tierheim adoptiert hatte. Sie teilte ein Video mit Bildern von Guy und erklärte, sie habe "zu viele Tränen vergossen, um sie zu zählen". Gleichzeitig nutzte die Herzogin jedoch die Gelegenheit, auf ihre neue Show "With Love, Meghan" hinzuweisen. "Viele von euch werden Guy in der neuen Serie sehen. Ich hoffe, ihr versteht dann, warum mich sein Verlust so sehr trifft", schrieb sie und sorgte damit für gemischte Reaktionen unter ihren Fans.

Die auf viele etwas ungelenk wirkende Verknüpfung der traurigen Nachricht mit der Eigenwerbung für ihre Show, die am 15. Januar auf Netflix erscheint, rief direkt einige Kritiker auf den Plan. Sie warfen ihr vor, den Tod des Hundes als Werbemittel zu nutzen. In dem Format "Palace Confidential" zeigte sich beispielsweise Royal-Expertin Rebecca English irritiert über Meghans Vorgehen. Sie zog Vergleiche zu Prinzessin Kate (43) und Prinz William (42), die vor einigen Jahren beim Tod ihres Labradors Lupo eine deutlich zurückhaltendere Nachricht veröffentlichten. Andere Teilnehmer der Gesprächsrunde betonten jedoch, dass Meghan sich womöglich verpflichtet fühlte, über den Tod von Guy vor der Veröffentlichung der Serie zu sprechen, da er darin gezeigt wird.

Guy war für Meghan nicht nur ein Haustier, sondern auch ein treuer Lebensbegleiter. Der Beagle war damals in den Wäldern von Kentucky gefunden worden und verbrachte nach seiner Adoption ein turbulentes Leben an Meghans Seite. Seither setzt sich die Herzogin immer wieder öffentlich für den Tierschutz ein und engagiert sich für Wohltätigkeitsorganisationen, die obdachlosen Haustieren helfen. Fans erinnern sich zudem an ihre frühere Lifestyle-Plattform "The Tig", auf der sie ihre Leidenschaft für Hunde, Kochen und Reisen regelmäßig teilte.

Netflix Prinz Harry, Herzogin Meghan und einer ihrer Hunde

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry und der Hund des irischen Präsidenten Michael Higgins

