Timothée Chalamet ist im Januar "Saturday Night Live"-Host

Timothée Chalamet (29) und Dave Chappelle (51) übernehmen die ersten Moderationsaufgaben des neuen Jahres bei Saturday Night Live. Während der Comedian am 18. Januar seine vierte Moderation der Show übernimmt, wird Dave von GloRilla (25) als musikalischen Gast begleitet. Eine Woche später, am 25. Januar, tritt Timothée auf – in einer besonderen Doppelrolle: Er wird nicht nur zum dritten Mal als Host durch die Show führen, sondern auch als musikalischer Gast auftreten. Fans dürfen sich dabei auf ihn in der Rolle von Bob Dylan (83) freuen, in der er bereits im letzten Jahr für den Film "A Complete Unknown" begeisterte.

Timothées musikalischer Part sorgt besonders für Aufsehen, da der Schauspieler selbst keine etablierten musikalischen Veröffentlichungen vorzuweisen hat. Doch im Film über Bobs frühe Karriere, einschließlich dessen umstrittenem Wechsel zur E-Gitarre, bewies er beeindruckende stimmliche Fähigkeiten. Der "Wonka"-Star spielte sowohl Gitarre als auch Mundharmonika und interpretierte rund 40 Songs des Musikers für den Soundtrack und Live-Aufnahmen am Set. "Es war mir wichtig, live zu spielen. Wenn ich es wirklich tun kann, warum sollte es künstlich wirken?", äußerte er in einem Behind-the-Scenes-Feature. Bereits bei früheren SNL-Auftritten sang Timothée in Sketchen, womit seine Vielseitigkeit erneut unter Beweis gestellt wurde.

Dave hingegen ist ein regelmäßiger und kontroverser Gast bei SNL. Die bisherigen Moderationen des Comedians fanden stets nach US-Wahlen statt, wobei er seinem Ruf, keine Tabuthemen zu scheuen, gerecht wurde. Mit der Netflix-Spezialfolge "The Dreamer" bleibt der Stand-up-Star auch abseits von SNL präsent. Die beiden Januar-Folgen leiten zudem zum 50. Jubiläum von SNL Mitte Februar ein, bei dessen Livestreaming-Special zahlreiche Stars erwartet werden.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Timothée Chalamet und Dave Chappelle, künftige SNL-Hosts

Getty Images Dave Chappelle im Oktober 2021

