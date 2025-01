Brände in L.A.: Ashley Tisdale ist dankbar für Zusammenhalt

Ashley Tisdale (39) setzt inmitten der verheerenden Brände in Los Angeles ein Zeichen für mentale Gesundheit und gegenseitige Unterstützung. In einer emotionalen Instagram-Story berichtete die Schauspielerin am vergangenen Samstag von ihren eigenen Erfahrungen und Herausforderungen in dieser schwierigen Zeit. "Es gibt Momente in meinem Leben, in denen ich mich wegen meiner mentalen Gesundheit sehr allein fühle, selbst wenn ich mit Freunden zu Abend esse", schrieb sie. Zugleich betonte sie, wie viel Hilfe und Verbundenheit ihr von Familie, Freunden und anderen Müttern zugesprochen wurde: "Diese Erfahrung hat mir gezeigt, wie viele tolle Menschen ich in meinem Leben habe und dass ich weit davon entfernt bin, allein zu sein." Ihre Worte über die zerstörerischen Waldbrände, die seit Dienstag wüten und bereits zahlreiche Häuser vernichtet haben, berührten viele ihrer Follower.

Ashley sprach sehr offen über ihren Alltag als Mutter inmitten dieses Albtraums. Die Sängerin und Synchronsprecherin, die mit ihrem Mann Christopher French (42) zwei Töchter, die drei Jahre alte Jupiter Iris (3) und die vier Monate alte Emerson Clover, hat, teilte ihre Belastung: "Es ist alles zu viel", schrieb sie in einem weiteren Beitrag. Unterstützung finde sie besonders in ihrer engen Freundesgruppe, zu der auch Stars wie Hilary Duff (37), Mandy Moore (40) und Meghan Trainor (31) gehören. Ashley zeigt sich dankbar und findet, dass die schweren Zeiten die gegenseitige Hilfe und den Zusammenhalt innerhalb ihrer Gemeinschaft noch stärker spürbar werden lassen.

Ashley, die einst als Sharpay Evans in High School Musical Karriere machte, spricht schon seit Jahren offen über Themen der mentalen Gesundheit. Ihre Erfahrungen als Mutter und ihre berühmte Freundesgruppe spielen dabei immer wieder eine große Rolle. Dass sie und ihre Familie nun selbst so nah an einer Katastrophe sind, macht ihre Botschaft noch eindringlicher. In ihrem Statement zeigt sich, wie wichtig menschliche Bindungen in dunklen Momenten sind. Ashley lebt mit ihrem Mann Christopher, mit dem sie bereits seit zehn Jahren verheiratet ist, und den Kindern in einem Haus in den Hollywood Hills – eine Region, die aktuell auch von den tödlichen Bränden bedroht ist.

Anzeige Anzeige

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale mit Ehemann Christopher French und den Töchtern Jupiter und Emerson

Anzeige Anzeige

Getty Images Ashley Tisdale, November 2023