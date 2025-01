Ex-Autorin von "Grey's Anatomy" täuschte jahrelang Krebs vor

Elisabeth Finch ist eine ehemalige Drehbuchautorin der beliebten Ärzteserie Grey's Anatomy – bis sie nach einem Skandal ausstieg. Nun sorgt eine neue Dokuserie namens "Anatomy of Lies" für Aufsehen, in der die heftigen Lügen der Produzentin wieder aufgegriffen werden. Denn Elisabeth täuschte am Set rund acht Jahre lang eine Krebserkrankung vor. "Ich hörte sie im Badezimmer würgen – so tun, als würde sie würgen, würde ich jetzt sagen. Damals tat sie uns allen leid, denn sie schien sehr krank zu sein", erinnert sich ihr Kollege Mark Wilding im Trailer der Doku zurück.

An ihrem Arbeitsplatz trug Elisabeth sogar einen Fake-Chemo-Port, den sie sich auf ihre Brust klebte. Ihre Kollegen und Freundesgruppe glaubten ihr damals und unterstützten sie in ihrem angeblichen Kampf gegen den Krebs – bis 2022 die Wahrheit ans Licht kam. Es stellte sich heraus, dass Elisabeth nicht nur ihre Erkrankung erfunden, sondern auch weitere Lügen erzählt hatte. Darunter beispielsweise der Verlust eines Freundes bei einem Amoklauf oder die Behauptung, von ihrem Bruder missbraucht worden zu sein. Schließlich war es ihre frühere Ehefrau Jenn Beyer, die ihre Lügen entlarvte und in Kontakt mit "Grey's Anatomy"-Schöpferin Shonda Rhimes (55) trat.

Nach der Enthüllung ihrer erfundenen Geschichten entschuldigte sich Elisabeth öffentlich und bezeichnete ihr Verhalten als unentschuldbar. Ihre früheren Kollegen, die sie aus Mitgefühl unterstützt hatten, äußerten sich fassungslos über den Verrat. Seither zog sich die gebürtige US-Amerikanerin, die an 172 Episoden mitgearbeitet hatte, aus der Öffentlichkeit zurück. Ihre Karriere begann Elisabeth als Drehbuchautorin von Serien wie True Blood und Vampire Diaries. Erst durch einen Essay über ihre angebliche Krebserkrankung in einem Magazin erlangte sie Aufmerksamkeit in Hollywood und wurde von Shonda Rhimes engagiert.

Getty Images Elisabeth Finch, Ex-Drehbuchautorin von "Grey's Anatomy"

Getty Images Shonda Rhimes, "Grey'S Anatomy"-Schöpferin

