Herzogin Meghans neue Show wird schon vor Release zerrissen

Herzogin Meghan (43) sorgt mit ihrer neuen Netflix-Show "With Love, Meghan" bereits vor der Veröffentlichung für reichlich Gesprächsstoff. Die ersten Reaktionen auf die Produktion sind allerdings alles andere als positiv: Auch die britische Philosophin und Autorin Kathleen Stock übt in ihrer Kolumne für The Times scharfe Kritik an Meghans akribisch durchgeplanter Inszenierung und dem "abgedroschenen" sowie "kopierten" Inhalt. "Die neue Netflix-Show der Herzogin von Sussex ist ein Denkmal für rücksichtslosen Kontrollwahn", urteilt Kathleen knallhart. In der achtteiligen Serie, die ab dem 15. Januar ausgestrahlt wird und sich als Mischung aus Koch- und Lifestyle-Show präsentiert, stellt die ehemalige Schauspielerin eine idealisierte Version ihres Alltags vor. Unterstützt von prominenten Gastauftritten – darunter auch Ehemann Prinz Harry (40) – gewährt sie Einblicke in ein Leben voller scheinbarer Perfektion.

Laut Kathleen wirke in der Sendung allerdings nichts spontan oder natürlich. Jede Geste, jeder Handgriff – selbst das Auspressen einer Zitrone – sei scheinbar bis ins Detail durchdacht, um eine perfekte Atmosphäre zu schaffen. Auch Harrys Gastauftritt, bei dem er seine Frau umarmt, bezeichnet die Kritikerin spitz als "gut geübte, spontan wirkende Umarmung". Mit ihren rhetorischen Fragen haut die Autorin so richtig auf den Putz: "Hat es jemals eine Person gegeben, die so offensichtlich zu rücksichtslosem Kontrollwahn in Bezug auf jeden Aspekt ihrer Selbstdarstellung neigt, während sie vorgibt, natürlich, offen und 'echt' zu sein, wie Meghan?" Meghan selbst hebt im offiziellen Trailer zur Serie auf YouTube hervor, dass es nicht um Perfektion gehe – ein Anspruch, den Kritiker wie Kathleen als wenig glaubwürdig ansehen. Die Parallelen zu Meghan früherem Lifestyle-Blog "The Tig" seien ebenfalls unübersehbar. Bereits damals inszenierte die Herzogin ihren Alltag zwischen Gourmet-Gerichten, Mode und Reisen als makellose Bilderbuchwelt.

Hinter "With Love, Meghan" verbirgt sich mehr als nur Unterhaltung – die einstige Suits-Darstellerin knüpft damit an ihre Zeit vor den royalen Schlagzeilen an. Ihr Blog "The Tig" wurde 2017 zwar eingestellt, doch es ist weithin bekannt, dass Meghan sich seither immer wieder ihrer Leidenschaft für Themen wie Kochen und Lifestyle widmete. Vor allem kulinarische Abende mit Harry sollen in ihrer frühen Beziehung eine bedeutende Rolle gespielt haben. Wie die Biografen Carolyn Durand und Omid Scobie in ihrem Buch "Finding Freedom" verraten, habe Meghan damals mit ihrem berühmten Brathähnchen punkten können und Harry mit ihrer Authentizität beeindruckt. Doch ob sie dieses Image in ihrer neuen Show, die in einer extra dafür gemieteten Villa gedreht wurde, glaubhaft wiederaufleben lassen kann, bleibt umstritten.

Netflix Herzogin Meghan und Mindy Kaling bei "With Love, Meghan"

Getty Images Herzogin Meghan im Dezember 2024

