"Let's Dance"-Teilnahme: Paola Maria kann Glück kaum fassen

Paola Maria (31), die bekannte Influencerin und zweifache Mutter, hat kürzlich eine besonders aufregende Nachricht erhalten: Sie ist als Teilnehmerin für die 18. Staffel der beliebten RTL-Tanzshow Let's Dance bestätigt. Auf Instagram teilt sie jetzt erstmals ihre Gedanken zu dieser anstehenden Herausforderung und gibt zu, dass sie ihr Glück bisher kaum fassen kann. "Ich kann das Ganze noch nicht ganz realisieren und auch noch nicht so ganz wahrhaben", schreibt sie in einem Text im Rahmen ihres Wochenrückblicks und begründet damit, warum sie sich bisher nicht zu ihrer Teilnahme geäußert hatte.

Die Einladung zur Show ist für viele Prominente ein Ritterschlag, und auch Paola scheint dieser Meinung zu sein. Sie beschreibt die vergangene Woche, in der die Bekanntgabe erfolgte, als "eine der verrücktesten und aufregendsten Wochen". Ob und wie sich Paola auf die Tänze vorbereitet oder inwiefern die täglichen Trainingseinheiten ihren Alltag verändern werden, hat sie bisher nicht verraten. In jedem Fall sind ihre Follower gespannt, wie sich die in Italien geborene Influencerin auf dem Parkett schlagen wird.

Paola, die ihre Webvideo-Karriere 2013 mit Beauty- und Lifestyle-Videos auf YouTube startete, hat sich ihren Fans in den letzten Jahren vor allem als Familienmensch präsentiert. Die zweifache Mutter und Ehefrau von Alexander Thoss nimmt ihre Community regelmäßig mit in ihren Alltag und zeigt private Einblicke – beispielsweise bei den Feierlichkeiten zum sechsten Geburtstag ihres Sohnes.

Instagram / paola Paola Maria, Oktober 2022

Instagram / paola Paola Maria und Alex Thoss in Porto

