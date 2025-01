Lückenfüller? Jannik Kontalis reflektiert Gerda-Beziehung

Rund ein Jahr lang führten Jannik Kontalis und Gerda Lewis (32) eine Beziehung. Doch die Liebe der Realitystars reichte offensichtlich nicht aus, um sich eine gemeinsame Zukunft aufzubauen – im November des vergangenen Jahres verkündeten sie ihre Trennung. Mittlerweile ist der Make Love, Fake Love-Kandidat aber wieder vergeben. Und zwar an die Frau, die er immer geliebt habe: Yeliz Koc. Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde möchte ein Fan wissen, ob Jannik Gerda überhaupt geliebt und warum er mit ihr eine Beziehung geführt hat. "Es war Liebe, jedoch eine andere. Ich würde sagen, man hat versucht, nach vorne zu schauen und weiterzumachen, aber irgendwann muss man sich eben eingestehen, dass das Herz für jemand anderen schlägt", erklärt er.

Bevor Jannik und Gerda zusammenkamen, führte er bereits eine kurze Beziehung mit Yeliz. Die beiden lernten sich bei den Dreharbeiten zu "Make Love, Fake Love" kennen und auch lieben. Doch schon nach kurzer Zeit gab es Ärger im Paradies und die beiden Reality-TV-Bekanntheiten trennten sich. Anschließend versuchte er sein Glück bei Gerda, scheiterte aber auch hier kläglich. Und was hält seine Verflossene vom Liebes-Comeback mit Yeliz (31)? "Ich wünsche denen alles Gute [...]. Vielleicht sollte das alles so sein [...]. Vielleicht gehören die einfach zusammen und das mit mir und Jannik sollte alles so kommen", reflektierte die GNTM-Teilnehmerin in einem TikTok-Livestream.

Inwiefern Jannik Gerda geliebt hat und wen er von den beiden Frauen mehr liebt, scheint vor allem die Blondine herzlich wenig zu interessieren. Nach der Trennung geht es ihr mittlerweile supergut! "Mir geht es wirklich wieder richtig gut. Ich bin wieder bei 90 Prozent. [...] Und ich freue mich auch, ganz frisch in das neue Jahr zu starten und wirklich alles Alte hinter mir zu lassen. Ich möchte mit neuer Energie und neuem Elan und neuer Motivation ins neue Jahr starten", freute sich die 32-Jährige in ihrer Instagram-Story kurz vor dem Jahreswechsel.

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis im November 2024

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis in Tansania, Oktober 2024

