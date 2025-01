Tom Holland und Zendaya wollen bald eine Familie gründen

Zendaya Coleman (28) und Tom Holland (28) sollen sich an Neujahr angeblich verlobt haben und schweben auf Wolke sieben. Bereits bevor der Spider-Man-Star seiner Partnerin die Frage aller Fragen stellte, sollen sie allerdings über einen anderen großen Schritt gesprochen haben: gemeinsamen Nachwuchs. Vor allem Tom soll sich sehnlichst ein Baby mit seiner Zendaya wünschen. "Tom möchte unbedingt eine Familie gründen, und er und Zendaya sind sich einig darin, Kinder haben zu wollen", berichtet ein Insider gegenüber US Weekly.

Tom könne es wohl kaum erwarten, Vater zu werden. "Tom ist ein englischer Typ der alten Schule in der Hinsicht, dass er eine Familie gründen und relativ jung Kinder bekommen möchte", erklärt die Quelle gegenüber dem Magazin weiter. Seiner Freundin vorher einen romantischen Antrag zu machen, erschien dem Dune-Star richtig zu sein. Zudem soll Zendaya angeblich ein wenig geahnt haben, dass Tom vor ihr auf die Knie geht und ihr einen Antrag macht. Bislang bestätigten die beiden ihre Verlobung allerdings nicht. Dafür machte aber der Vater des Peter-Parker-Darstellers Andeutungen. "Er hatte einen Ring gekauft. Er hatte mit ihrem Vater gesprochen und die Erlaubnis erhalten, seiner Tochter einen Antrag zu machen", hieß es in Dominic Hollands Blogpost auf Patreon.

Am Set von "Spider-Man: Homecoming" im Jahr 2016 liefen sich Tom und seine Auserwählte erstmals über den Weg. Gemeinsam durchs Leben gehen die beiden Turteltauben aber erst seit 2021. Damals wurden sie beim Küssen in einem Auto erwischt, wenig später bestätigten sie ihre Liebe. Tom und Zendaya gelten in Hollywood als eines der Traumpaare schlechthin. Einer der Gründe, warum es zwischen ihnen so gut harmoniert, soll sein, dass beide ein Leben im Rampenlicht führen und somit wissen, was der andere durchlebt. "Die Unterstützung und die Liebe sind genau das, was man braucht", schwärmte der Brite dazu im Interview mit Elle.

Getty Images Tom Holland im Juni 2023

Getty Images Tom Holland und Zendaya im Juni 2019

