Achtstellig: So hoch ist Hollywoodstar Tom Hollands Vermögen

Tom Holland (28), bekannt aus Spider-Man, hat sich nicht nur als Schauspieler, sondern auch als echter Publikumsmagnet etabliert. Bereits seit Jahren gehört er zu den gefragtesten Gesichtern Hollywoods und bringt Millionen auf sein Konto. Sein Durchbruch gelang ihm mit der Rolle des Peter Parker, die er in mehreren "Spiderman"-Filmen und Marvel-Blockbustern wie Avengers und Captain America verkörperte. Zuletzt war er in der Mini-Serie "The Crowded Room" zu sehen und gründete außerdem 2024 seine eigene Produktionsfirma namens Billy17. Laut Celebrity Net Worth liegt das Vermögen des Schauspielers aktuell bei stolzen 24,3 Millionen Euro.

Seinen immensen Erfolg verdankt Tom vor allem den Einnahmen aus der Spiderman-Reihe, die ihm die höchsten Gagen seiner Karriere einbrachte. Sein erstes Abenteuer als Peter Parker bescherte ihm bereits rund 1,46 Millionen Euro, während er für "Spider-Man: No Way Home" laut The US Sun knappe zehn Millionen Euro einstrich. Doch nicht nur mit seinen Gagen macht der Schauspieler von sich reden. Erst kürzlich wurde seine Verlobung mit der Schauspielerin Zendaya (28) bekannt.

Neben seiner beeindruckenden Karriere und seiner Liebe zu Zendaya ist Tom auch für sein bodenständiges Auftreten bekannt. Trotz seines Erfolgs gibt er sich nahbar und zeigt sich regelmäßig dankbar für die Unterstützung seiner Fans. Die Beziehung mit Zendaya, die er beim Vorsprechen für "Spiderman" kennenlernte, ist für viele ein echtes Highlight Hollywoods. Seit dem offiziellen Bekanntwerden ihrer Liebe im Jahr 2021 gelten die beiden als eines der beliebtesten Paare der Branche.

Getty Images Tom Holland, Schauspieler

Instagram / tomholland2013 Tom Holland und Zendaya am "Spider-Man"-Set

