Tom Holland hat den Heiratsantrag monatelang geplant

Tom Holland (28) und Zendaya (28) haben sich wohl verlobt. Der Spider-Man-Star machte der Schauspielerin über die Feiertage zwischen Weihnachten und Neujahr einen Antrag in einem ihrer Familienhäuser in den USA. Wie Quellen dem Portal TMZ verrieten, habe Tom Monate vor der Verlobung um die Hand seiner Partnerin bei ihrem Vater, Kazembe Ajamu Coleman, angehalten. Der Schauspieler sei sehr traditionsbewusst und wollte vor seinem Antrag den Segen von Zendayas Familie einholen, der ihm schließlich auch begeistert gewährt wurde.

Der Antrag selbst fand zwar in einem kleinen und intimen Rahmen statt, doch die Familie der beiden ist überglücklich über die Neuigkeiten. "Zendayas Familie liebt Tom und hält ihn für einen echten Gentleman", verrieten Insider. Tatsächlich war es dem 28-Jährigen wohl wichtig, den perfekten Moment für diesen Schritt zu finden, weshalb er sich mit dem eigentlichen Antrag mehrere Monate Zeit ließ. Öffentlich wurde die Verlobung, als Zendaya mit einem auffälligen Ring bei den diesjährigen Golden Globes erschien und für Aufsehen sorgte.

Kennengelernt hatten sich Tom und Zendaya am Set von "Spider-Man: Homecoming", dem ersten Teil der Spider-Man-Reihe mit Tom als Peter Parker. Während die beiden ihre Rollen als Peter und MJ bereits bei den Dreharbeiten sehr charmant ausfüllten, kamen Gerüchte über eine echte Beziehung erst 2021 auf, als sie in einem Auto küssend fotografiert wurden. Seitdem gelten die beiden als eines der beliebtesten Paare Hollywoods und begeistern Fans nicht nur mit ihrer Liebe zueinander, sondern auch mit ihrer Bodenständigkeit und chemischen Verbindung – on und off-screen.

Raw Image LTD/MEGA Tom Holland und Zendaya im Februar 2024

Getty Images Zendaya bei den Golden Globe Awards 2025

