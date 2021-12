Zendaya (25) und Tom Holland (25) verliebten sich am Set der Spider-Man-Filme! Die beiden US-amerikanischen Schauspieler können ihr Liebesglück inzwischen nicht mehr verbergen: Im Sommer wurden die Turteltauben von Paparazzi beim Knutschen erwischt – und inzwischen schwärmten sie auch bereits auf einigen Events und im Netz voneinander. Allerdings wurde ihrer Liebe anfangs ein paar Steine in den Weg gelegt: Eine Filmproduzentin riet Zendaya und Tom sogar davon ab, sich auf romantischer Ebene näherzukommen!

Im Interview mit The New York Times rief sich die Produzentin Amy Pascal (63) jetzt die Dreharbeiten des Films "Spider-Man: Homecoming" im Jahr 2017 in Erinnerung. "Ich habe Tom und Zendaya getrennt voneinander zur Seite genommen, als wir sie zum ersten Mal gecastet haben, und ihnen einen Vortrag gehalten", berichtete die 63-Jährige. Sie habe den Darstellern davon abgeraten, sich zu daten. "Geht diesen Weg nicht, tut es einfach nicht – oder versucht es zumindest", habe sie ihnen ans Herz gelegt.

Aber nicht nur Tom und Zendaya habe sie eine Romanze abgeredet – auch den "The Amazing Spider-Man"-Stars Andrew Garfield (38) und Emma Stone (33) habe sie diesen Ratschlag gegeben. "Das macht die Dinge einfach nur komplizierter, weißt du? Und sie haben mich alle ignoriert", betonte Amy. Andrew und Emma haben sich ebenfalls am Set des Superheldenfilms verliebt und sich von 2012 bis 2015 gedatet.

Getty Images Produzentin Amy Pascal auf dem roten Teppich der AFI-Awards in Los Angeles 2020

Getty Images Tom Holland und Zendaya bei der Premiere von "Spider-Man: No Way Home"

Getty Images Emma Stone und Andrew Garfield im Mai 2014 in New York City

