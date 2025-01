Anna-Maria Ferchichi erinnert sich an Geburt ihrer Drillinge

Anna-Maria Ferchichi (43) ist achtfache Mama. Neben ihrem ältesten Sohn aus einer früheren Beziehung hat sie sieben gemeinsame Kinder mit Rapper Bushido (46), darunter auch die Drillinge Amaya, Leonora und Naima. Die drei Mädchen kamen im November 2021 per Kaiserschnitt zur Welt – was der Influencerin ein paar anstrengende Tage verschaffte, an die sie sich jetzt in einer Instagram-Fragerunde erinnerte. Sorgenkind Amaya habe nach der Geburt im Brutkasten auf der Neugeborenenstation gelegen, zu der Anna-Maria trotz Schmerzen und mit ihren anderen beiden Töchtern im Gepäck immer wieder hinübergelaufen ist. "Nach drei Tagen wurden Naima und Leonora entlassen. Wir drei waren dann Gäste von Amaya", erzählte sie weiter und fügte hinzu, daraufhin auf eine andere Station gezogen zu sein. Mit viel Überredungskunst durfte sie auch ihr drittes Baby aufs Zimmer holen: "Ich habe sie dann mehrmals am Tag zu ihren Schwestern ins Bett gelegt, damit sie spürt, alle sind da."

Die 43-Jährige hat allerdings keinen blassen Schimmer mehr, wie sie das alles gemeistert hat – und ebenso wenig, wie stark ihre Schmerzen nach dem Kaiserschnitt waren. "Es durfte mir auch niemand helfen, da 2021 strenge Coronamaßnahmen galten. [...] Ich weiß gar nicht mehr, wann ich geschlafen habe", berichtete Anna-Maria. Die Anstrengungen hinterließen allerdings ihre Spuren: Sie bekam nach einer Woche sehr hohes Fieber, weshalb sie mit Leonora und Naima nach Hause ging. "Meine Mama ist dann zu Amaya ins Krankenhaus gezogen für ein paar Tage. Dann durfte sie auch nach Hause", erklärte die Schwester von Sarah Connor (44).

Mittlerweile sind die Mädchen drei Jahre alt – und wie Bushido und seine Ehefrau im Netz zeigten, feierten sie den Ehrentag ihres Nachwuchses im vergangenen November ausgiebig. In einem Clip war zu sehen, wie die stolzen Eltern und der Rest ihrer Rasselbande mit drei großen "Paw Patrol"-Torten in das Zimmer der Drillinge gingen und ihnen ein Geburtstagsständchen vortrugen. Darüber hinaus gab es natürlich auch Geschenke: Leonora, Naima und Amaya durften sich über drei exakt gleiche rosafarbene Fahrräder mit pinken Bändchen und dazu passenden Helmen freuen.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushidos Drillinge, 2021

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Kindern, November 2022

