Darum begleiten Prinz Harrys Kinder ihn nicht in die Heimat

Prinz Harry (40) wird noch in diesem Monat erneut in das Vereinigte Königreich reisen, um vor dem High Court gegen die News Group Newspapers auszusagen, die er wegen unrechtmäßiger Informationsbeschaffung und massiver Verletzung der Privatsphäre verklagt hat. Seine Frau Herzogin Meghan (43) sowie ihre gemeinsamen Kinder Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) werden ihn allerdings nicht in seine Heimat begleiten. Ein Freund des Royals erklärte dazu nun gegenüber Hello!: "Sichere Besuche würden es seinen Kindern ermöglichen, sein Heimatland kennenzulernen und ihn in die Lage versetzen, seine Wohltätigkeitsorganisationen besser zu unterstützen." Da es jedoch seit Harrys Ausstieg aus dem Königshaus keine ausreichenden Sicherheitsmaßnahmen für ihn gibt, kann er seinen Nachwuchs nicht mitnehmen.

Während seines kurzen Besuchs in London wird Harry seinen Vater König Charles III. (76) und seinen Bruder Prinz William (42) wohl eher nicht besuchen. Seitdem Harry und seine Frau 2020 ihre royalen Pflichten niederlegten, soll das Verhältnis zu seiner Familie mehr als schwierig sein. Die verschiedenen Prozesse um Privatsphäre und Sicherheit, die Harry seit Jahren vor Gericht austrägt, verschlechterten die Beziehung zudem. Berichten zufolge bleiben Anrufe des 40-Jährigen an seinen Vater unbeantwortet, da dieser einen Eingriff in die Angelegenheit für "unangemessen" halten soll. Mit seinem Bruder soll der Kontakt sogar ganz abgebrochen sein. Wohl auch deswegen soll er nicht vorhaben, in nächster Zeit in seine Heimat zurückzuziehen. In den USA fühle er sich zudem viel wohler und auch sicherer, wie Harry im vergangenen Dezember im Interview mit der New York Times erklärte: "Es ist das Leben, das meine Mutter sich für mich gewünscht hätte."

Harry und Meghan zogen 2020 in die USA, wo sie ihre beiden gemeinsamen Kinder großziehen. In den vergangenen Tagen zeigten sich die beiden wieder etwas präsenter in der Öffentlichkeit. Grund dafür sind die verheerenden Waldbrände in Südkalifornien. Die Sussexes besuchten zusammen einige betroffene Regionen sowie das Pasadena Convention Center, das kurzerhand zum Evakuierungszentrum umgebaut wurde. Dort spendeten sie den Menschen, die alles verloren haben, Trost. Zudem sollen die Eheleute auch Freunde in ihrem Haus aufgenommen haben, die evakuiert werden mussten. Sie riefen auf ihrer Homepage Sussex.com zum Spenden auf: "Bitte ziehen Sie in Erwägung, Kleidung, Kinderspielzeug und -kleidung sowie andere lebensnotwendige Dinge zu spenden."

Getty Images Prinz Charles, Prinz William und Prinz Harry im April 2017

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, September 2022

