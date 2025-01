Nach Liams Tod: Kate Cassidy zeigt ihren Alltag im Netz

Für Kate Cassidy brach im Herbst 2024 eine Welt zusammen. Ihr Partner Liam Payne (✝31) verstarb nach einem Sturz von einem Hotelbalkon in Buenos Aires. Seitdem hielt sich die Influencerin ziemlich bedeckt, doch nun meldet sie sich mit einem Video auf TikTok zurück. Darin zeigt die US-Amerikanerin, wie sie ihren Tag verbringt. Neben Aktivitäten wie ihrer Beauty-Routine oder ihrem Sportprogramm sorgt vor allem eine Szene für Mitgefühl bei ihren Fans. Als sich die Blondine einen Tee zubereitet, stehen zwei Tassen auf ihrer Kücheninsel. "Das ist bestimmt Liams Tasse", vermutet ein Follower in den Kommentaren.

Auch Nala, die Hündin, die Liam und Kate gemeinsam adoptierten, ist in dem Video zu sehen. Die stolze Besitzerin des Vierbeiners macht mit ihr zum Beispiel einen Spaziergang durch eine frostige Landschaft und spendiert ihr einen Becher Sahne aus einem Café. Eine Quelle berichtete vor Kurzem gegenüber The Sun, dass das Haustier enorm wichtig für die 25-Jährige sei. "In vielerlei Hinsicht ist Nala alles, was Kate von Liam geblieben ist", erklärte der Insider.

Die genauen Umstände von Liams Tod werden momentan von den argentinischen Behörden untersucht. Im Zuge dessen musste auch seine Freundin vor den Ermittlern aussagen, allerdings war sie zum Zeitpunkt des Unfalls nicht mehr vor Ort, sodass sie lediglich zur Aufklärung der Hintergründe beitragen sollte. "Sie will helfen, die Verantwortlichen vor Gericht zu bringen. Wenn sie dafür Fragen beantworten muss, wird sie das tun", war sich ein Informant der New York Post sicher.

Anzeige Anzeige

TikTok / kateecass Kate Cassidy im Januar 2025

Anzeige Anzeige

MEGA / Will / Palace Lee Liam Payne, Musiker