Endspurt: So groß ist Fiona Erdmanns Babybauch mittlerweile

Fiona Erdmann (36) gewährt ihren Fans einen weiteren Einblick in ihre Schwangerschaft. Auf ihrem Instagram-Profil teilt die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin jetzt diesen neuen Schnappschuss, auf dem sie total stolz ihren wachsenden Babybauch zur Schau stellt. Auf dem Foto posiert die in Dubai lebende Influencerin und Unternehmerin freudestrahlend für die Kamera. Sie trägt ein cremefarbenes Dessous-Set und hat die Hände liebevoll auf ihre gewölbte Körpermitte gelegt.

Zu dem Posting verfasst Fiona einen emotionalen Text, mit dem sie ihrer Community einen Einblick in ihre Gefühlswelt gewährt. "Meine Kugel – bald bist du weg, und mein kleiner Schatz ist da", schreibt das Model und fügt hinzu: "Ich schaue mich jeden Tag im Spiegel an und kann es gar nicht glauben, dass in meinem Bauch ein kleiner Sohn heranwächst. Das ist und bleibt einfach ein Wunder." Zudem verdeutlicht sie, dass sie ihren Babybauch nach der Geburt vermissen werde – und sie damit rechne, dass es jederzeit losgehen könne.

Aber nicht nur Fiona ist voller Vorfreude auf ihr Baby – auch ihre zwei Kinder Leo und Neyla können es kaum erwarten, ihr Geschwisterchen endlich kennenzulernen. Im Interview mit Promiflash betonte die Dreifach-Mama in spe zuletzt: "Leo freut sich auf jeden Fall sehr. Ich glaube auch, dass es für ihn total cool ist, einen Bruder zu haben."

Anzeige Anzeige

Timm, Michael / ActionPress Fiona Erdmann, Model

Anzeige Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihre Familie im Dezember 2024

Anzeige Anzeige