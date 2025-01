Jessica Alba und Cash lebten wie "Mitbewohner" vor Trennung

Jessica Alba (43) und ihr Ehemann Cash Warren (46) sollen sich nach 17 Jahren Ehe getrennt haben und planen angeblich die Scheidung. Wie das Promi-Portal TMZ berichtet, hat das Paar, das drei gemeinsame Kinder hat, diese Entscheidung bereits vor einiger Zeit getroffen. Überraschend kommt die Nachricht dennoch, denn die Schauspielerin und der Filmproduzent verbrachten zuletzt noch die Weihnachtszeit zusammen mit ihren Kindern Honor, Haven und Hayes und teilten festliche Familienbilder in den sozialen Medien. Jessica und Cash wurden jedoch in den vergangenen Wochen mehrfach ohne ihre Eheringe gesehen, was Spekulationen über Probleme in ihrer Beziehung schürte.

Bereits im Juli 2021 hatte Jessica, bekannt aus Filmen wie "Fantastic Four" und "Good Luck Chuck", in einem Interview mit Katherine Schwarzenegger (35) auf Instagram über die Herausforderungen in ihrer Ehe gesprochen. Damals erklärte sie: "Nach etwa zweieinhalb Jahren ist alles nicht mehr so rosig. Man wird zu Mitbewohnern." Sie sprach offen über die Schwierigkeiten, den Partner in einer langen Beziehung nicht als selbstverständlich zu betrachten, und räumte ein: "Manchmal behandelt man die Menschen, die einem am nächsten sind, nicht so gut wie andere." Das Paar habe versucht, Konflikte durch Kommunikation zu lösen und an ihrer Beziehung zu arbeiten, allerdings scheint dies langfristig nicht ausreichend gewesen zu sein.

Die Liebesgeschichte der beiden begann 2004, als sie sich am Set des Films "Fantastic Four" kennenlernten, in dem Jessica die Rolle der Susan Storm spielte und Cash als Regieassistent tätig war. Drei Jahre später heirateten sie in einer intimen Zeremonie in Beverly Hills. Trotz der aktuellen Trennungserklärung betonten Insider jedoch, dass die beiden stets die Bedürfnisse ihrer Kinder priorisieren und weiterhin gemeinsam als Eltern agieren wollen. Jessica, die nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Unternehmerin erfolgreich ist, hat in der Vergangenheit immer wieder von den Freuden und Herausforderungen des Familienlebens gesprochen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cash Warren und Jessica Alba, 2006

Anzeige Anzeige

Instagram / https://www.instagram.com/jessicaalba/ Jessica Alba und Cash Warren mit ihren Kindern, 2024

Anzeige Anzeige