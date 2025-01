Kylie Jenners Familie unterstützt Beziehung mit Timothée

Kylie Jenner (27) und Timothée Chalamet (29) haben bei den Golden Globes für Aufsehen gesorgt. Am 5. Januar 2025 besuchten die beiden die prestigeträchtige Veranstaltung, bei der der Schauspieler für seine Rolle in dem Film "A Complete Unknown" nominiert war. Während Kylie bei der Preisverleihung strahlte und nicht aufhörte zu lächeln, war auch ihre Familie nicht weit entfernt – zumindest online. Ihre Mutter Kris Jenner (69) und ihre Schwester Khloé Kardashian (40) zeigten ihre Unterstützung, indem sie Fotos des Paares auf Social Media mit Likes versahen.

Kylie selbst nutzte ihren Instagram-Account, um ihre Follower an dem glamourösen Abend teilhaben zu lassen. In einem eleganten, rückenfreien Versace-Kleid aus dem Jahr 1999 posierte sie in einer Fotoreihe neben namhaften Gästen wie Elle Fanning (26) und Monica Barbaro (34). Besonders charmant wirkten Kylie und Timothée während eines Talk-Einspielers, in dem ein Kichern von Kylie über einen Witz des Schauspielers eingefangen wurde. Beobachtern zufolge schienen die beiden sich prächtig zu verstehen, lachten immer wieder zusammen und tauschten liebevolle Blicke aus.

Die Beziehung des Paares sorgt seit Monaten für Schlagzeilen. Erst im vergangenen Jahr hatten Kylie und Timothée bei demselben Event mit einem öffentlichen Kuss ihre Romanze offiziell gemacht. Für Kylie, die sich mit ihrer Beautymarke und als Reality-Star ein Imperium aufgebaut hat, und Timothée, einen der gefragtesten Schauspieler seiner Generation, könnte die Öffentlichkeit kaum unterschiedlicher sein – doch Berichte über ihre Verbindung deuten auf eine überraschend bodenständige Beziehung hin. Timothée, der in Interviews häufig über seine Liebe zur Familie und seine Kindheit in New York spricht, scheint bei den Jenners nicht nur Kylies Herz, sondern auch die Sympathie ihrer Verwandtschaft gewonnen zu haben.

Anzeige Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Unternehmerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Kylie Jenner bei den CFDA-Awards im Oktober 2024

Anzeige Anzeige