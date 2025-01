Nikola Glumac fühlt sich "so was von" bereit, Papa zu werden

Nikola Glumac (29) ist ganz frisch in einer neuen Beziehung. Trotzdem denkt der Realitystar bereits über eigenen Nachwuchs nach. Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde möchte ein neugieriger Fan wissen, ob sich Nikola schon bereit für ein Kind fühle. "Aber so was von. Ich freue mich total darauf, Vater zu werden", meint der Tattoo-Liebhaber. Mit Kim Virginia Hartung (29) hat der gebürtige Serbe offenbar auch schon die richtige Frau an seiner Seite gefunden.

Ganz unerfahren scheint Nikola auch nicht zu sein. In seiner Story erklärt der 29-Jährige, warum er sich bereit fühle, in die Paparolle zu schlüpfen: "Ich habe auf meine kleine Schwester aufgepasst, als sie ein kleines Baby war. Deshalb kenne ich mich sehr gut aus." Mit diesem Social-Media-Post kurbelt Nikola die Gerüchteküche nur noch einmal mehr an. Immerhin wirkt es momentan so, als könnte der erste Nachwuchs bereits auf dem Weg sein, denn Kim und Nikola hatten vor einigen Wochen einen Verhütungsunfall. Trotz eingeleiteter Maßnahmen blieb Kims Periode aus. Das könnte zwar auch eine Nebenwirkung der Pille danach sein, aber die 29-Jährige lieferte ein paar Indizien, die darauf hindeuten könnten, dass Kim schwanger ist.

Nikola und Kims Liebesgeschichte schrieb sich Schlag auf Schlag. Bei den Dreharbeiten zur kommenden Promis unter Palmen-Staffel funkte es zwischen den Reality-TV-Bekanntheiten. Der Ex von Gloria Glumac (32) ist bereits zu seiner Herzdame nach Dubai ausgewandert und hat mit ihr auch schon über die nächsten Schritte der Beziehung geplaudert. "Wenn es für uns bestimmt ist, hätten wir gerne zwei bis drei Kinder", verriet Kim auf Social Media.

Instagram / nikola_glumac Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac im Januar 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Dezember 2024

