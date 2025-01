Fans verwundert: Fabio Knez lässt Daryas Pic unkommentiert

Fabio Knez und Darya Strelnikova (32) gelten seit ihrer Are You The One – Reality Stars in Love-Teilnahme als absolutes Traumpaar. Ein neues Instagram-Bild der einstigen GNTM-Kandidatin sorgt nun aber für ein wenig Verwirrung bei den Fans – oder besser gesagt, der ihrer Meinung nach fehlende Support ihres Liebsten. "Wo ist Fabios Kommentar?", wundert sich ein Nutzer unter dem Schnappschuss, der Darya in sexy roter Unterwäsche auf einer Treppe sitzend zeigt. Das Model lässt dies aber nicht unkommentiert. "Fabio hat die Fotos gemacht", antwortet sie und setzt ein schwärmendes Emoji dahinter.

Die Fans des Paares können also aufatmen – zwischen der 32-Jährigen und ihrem Schatz scheint alles in bester Ordnung zu sein. Darüber hinaus durfte der ehemalige Make Love, Fake Love-Teilnehmer den Anblick seiner Partnerin bereits im Vorfeld genießen, was die Follower ihm voll und ganz zu gönnen scheinen. "Fabio hat den Jackpot gewonnen", betont ein User in der Kommentarspalte, dem sich ein weiterer anschließt: "Fabio ist einfach ein Glückspilz!" Außerdem merkt jemand an: "Einmal Fabio sein und so eine schöne Frau an meiner Seite haben."

Darya und Fabio sind mittlerweile seit über einem Jahr ein Paar. Auch wenn sie bei "Are You The One – Reality Stars in Love" kein Perfect Match waren, fanden sie dennoch zueinander – und feierten im vergangenen August ihr einjähriges Jubiläum. Dafür veröffentlichte die Influencerin einen Clip, der ihre schönsten gemeinsamen Momente beinhaltete. "365 Tage mit dir, auf viele weitere! Ich liebe dich, Fabio", schwärmte sie unter ihrem Beitrag.

Instagram / darya Darya Strelnikova im Januar 2025

Instagram / darya Fabio Knez und Darya Strelnikova im Januar 2025

