Jannik Kontalis blickt auf Start seiner Lovestory mit Yeliz

Yeliz Koc (31) und Jannik Kontalis lernten sich in der ersten Staffel von Make Love, Fake Love kennen und verließen die Show gemeinsam. Nach einem ständigen Auf und Ab beendeten sie ihre Beziehung und verloren sich ganz aus den Augen. Seit einigen Wochen sind die Realitystars aber wieder ein Paar und beweisen der Welt, wie verliebt sie sind. Nun teilt Jannik ein Video auf Instagram, das Ausschnitte aus ihrer Zeit in der Kuppelshow beinhaltet. "Ich gehe in 2025 mit derselben Person, in die ich mich 2022 verliebt habe", schreibt er zu dem Clip, in dem sich die beiden unter anderem küssen.

Außerdem fügt er zu dem Video hinzu: "Und am Ende kommt immer zusammen, was zusammengehört." Yeliz ist von dem emotionalen Beitrag scheinbar gerührt. Sie kommentiert ein Herz, das von Flammen umhüllt ist. Auch ihre Schwester Filiz (38) drückt ihre Zuneigung gegenüber dem Paar mit einem roten Herz aus.

Nach ihrer Trennung kamen sich Yeliz und Jannik offenbar wieder bei den Dreharbeiten von Prominent getrennt näher. Nachdem das Format abgedreht wurde, verbrachten die beiden noch gemeinsame Tage in Südafrika – und teilten davon immer wieder versteckte Hinweise in ihren Storys. Das Liebes-Comeback bestätigte das Paar jedoch erst Anfang Januar.

Instagram / _yelizkoc_ Jannik Kontalis und Yeliz Koc bei "Make Love, Fake Love"

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Yeliz und Jannik bei "Make Love, Fake Love"

