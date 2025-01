Jessica Simpson fühlte sich von Problemen mit Eric erdrückt

Jessica Simpson (44) und Eric Johnson (45) gehen nach zehn Ehejahren getrennte Wege. Wie ein Insider gegenüber People behauptete, seien die Differenzen des Paares überwältigend gewesen. "Ihre Eheprobleme haben sich seit einiger Zeit erdrückend angefühlt", meinte die Quelle zu wissen. Sie hätten sich zudem negativ auf den Gesundheitszustand der Sängerin ausgewirkt. Dementsprechend sei die Trennung die einzige Lösung gewesen: "Sie muss zu ihrem eigenen Wohl weiterziehen."

Die Ehekrise war für aufmerksame Fans wohl schon länger sichtbar. Seit Monaten teilte Jessica keine Fotos mehr mit Eric auf ihren sozialen Medien und öffentliche Auftritte des Paares blieben aus. Auch wichtige Ereignisse, wie zum Beispiel der Geburtstag des Sportlers am 10. September, wurden von seiner Partnerin – anders als zuvor – nicht öffentlich gewürdigt. Jessica fokussierte sich in den vergangenen Monaten stattdessen vor allem stark auf ihre Musikkarriere und zog im vergangenen Jahr nach Nashville, um an einem neuen Album zu arbeiten. Insider behaupteten zudem, dass die Texte ihrer kommenden Werke von den Herausforderungen und dem Herzschmerz inspiriert seien, die sie in ihrer Ehe erlebt hat.

Jessica und Eric hatten 2010 zueinander gefunden und galten lange als starkes Team – insbesondere als Eltern für ihre drei Kinder Ace, Birdie und Maxwell. Was ihren Nachwuchs angeht, will das Noch-Ehepaar auch weiterhin an einem Strang ziehen. "Unsere Kinder stehen an erster Stelle, und wir konzentrieren uns darauf, was das Beste für sie ist", erklärte die 44-Jährige gegenüber People.

Getty Images Jessica Simpson, Sängerin

Getty Images Eric Johnson und Jessica Simpson mit ihren Kindern Ace, Birdie und Maxwell

