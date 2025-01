Passen "Love Is Blind"-Jen und Marcel nicht zusammen?

Die Singles Jen und Marcel nahmen an der ersten deutschen Staffel der beliebten Netflix-Show "Love Is Blind" teil. Während der Anfangsphase des Experiments lernten sich der Kölner und die Berlinerin in Kabinen kennen, ohne sich währenddessen zu sehen. Doch trotzdem funkte es zwischen ihnen. Zum Abschluss der ersten Phase bat Marcel Jen um ihre Hand und sie sahen sich anschließend zum ersten Mal. Doch schon während der gemeinsamen Flitterwochen kam es zu Unstimmigkeiten. Während Jen ihrem frisch Verlobten einiges zu erzählen hatte, wünschte sich Marcel oft eher Stille. "Meine Freunde werden auf jeden Fall denken: 'Hmm, Marcel mit einer, die so die ganze Zeit brabbelt...", äußerte der Marketingmanager seine Zweifel.

Auch im Netz sind sich zahlreiche Zuschauer nicht sicher, ob die beiden gut zusammenpassen. "Marcel kann deine Energie einfach nicht matchen" oder "Seine Reaktion auf dich war so unbefriedigend. Du hast mehr verdient", kommentieren einige User unter einem von Jens TikTok-Videos. Eine Nutzerin geht sogar so weit, Marcel als "Red Flag" zu bezeichnen, also als Mensch, der beim Dating viele Warnzeichen mitbringt. Doch nicht alle User sind dieser Meinung. "Marcel ist so ein Traummann" oder "Marcel ist eine ruhige Seele und seine Art macht ihn zu etwas Besonderem", lauten einige positive Kommentare.

Bei "Love Is Blind: Germany" steht nicht nur ganz viel Liebe, sondern auch Drama auf dem Programm. In der vierten Folge der Datingshow kam es zu einem weiteren Reveal: Die Singles Medina und Sally, die sich zuvor in den Kabinen verlobt hatten, sahen sich zum allerersten Mal. Das erste Aufeinandertreffen ging jedoch nach hinten los. Zwischen den beiden herrschte eine unangenehme Stimmung, mit der sich vor allem Sally sichtlich unwohl fühlte. Medina lachte den Stress weg, was die Marketingmanagerin aus Berlin noch mehr verunsicherte. Mit der Konsequenz: Sally verließ das Set und beendete somit kurzerhand das "Love Is Blind"-Experiment.

Anzeige Anzeige

Netflix "Love Is Blind: Germany"-Standbild

Anzeige Anzeige

Netflix Medina, "Love Is Blind: Germany"-Kandidat 2025

Anzeige Anzeige