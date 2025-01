So ist "Make Love, Fake Love"-Ausstrahlung für Karina Wagner

Karina Wagner (28) sucht als neue Single-Lady bei Make Love, Fake Love nach der großen Liebe. Doch nicht alle Männer haben in der TV-Show eine weiße Weste. In ihrer Instagram-Story beantwortete die Influencerin nun die Frage eines Followers, wie die Ausstrahlung des Formats mit ihr in der Hauptrolle für sie ist: "Aufregend. Ich sehe ja auch zum ersten Mal, was die Männer so gesagt haben, wenn ich nicht da war oder in ihren Interviews."

Auch die Tatsache, dass die Dreharbeiten schon einige Monate zurückliegen und einige Momente schon etwas in Vergessenheit geraten sind, ist für Karina beim Schauen der Folgen etwas ganz Besonderes. "Ich denke selber an viele Situationen nicht mehr und bin dann immer umso gespannter, was gezeigt wird", ergänzte sie in ihrer Story.

Da manche Männer in der Villa eine Freundin haben, muss Karina aufpassen, ihr Herz nicht an einen Vergebenen zu verlieren. Wie sie das anstellen will, verriet sie im Promiflash-Interview: "Eine konkrete Taktik habe ich nicht. Ich versuche, durch Gespräche und Körperkontakt für mich herauszufinden, wer sich auch darauf einlässt und mit ehrlichen Karten spielt."

Instagram / valentinakarina Karina Wagner im September 2024

RTL / Kevin Römmer-Kulakow Karina Wagner bei "Make Love, Fake Love"

