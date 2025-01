Dieses "Love Is Blind: Germany"-Paar gibt sich das Jawort

Achtung, Spoiler! Bei Love Is Blind Germany verloben sich Singles, ohne sich zu sehen. Nur bei wenigen endet diese Erfahrung auch wirklich vor dem Traualtar. Doch bei Ilias Pappas und Alina scheint es wahre Liebe zu sein. Vor den Augen ihrer Liebsten geben sich die beiden das Jawort. "Ich war mir noch nie sicherer, das Richtige zu tun", verkündet der Immobilienmakler mit einem strahlenden Lächeln. Auch seine Angebetete hat keine Zweifel und offenbart: "Danke, dass ich bei dir so sein kann, wie ich bin. Ich habe mich noch nie so sicher und geliebt gefühlt." Nach diesen rührenden Liebeserklärungen gibt es kein trockenes Auge im Saal, und die beiden feiern ausgelassen mit ihren Liebsten.

Während ihrer Zeit in den Pods, wo sich die Singles blind kennenlernten, hatte Ilias auch Interesse an Hanni. Auch im Liebesurlaub auf Kreta konnte sich der Beau nicht nur auf seine Auserwählte konzentrieren. Alina merkte schnell, dass etwas nicht stimmte und sprach es direkt an. "Meine Theorie ist, dass er noch nicht von ihr ablassen kann, sie aber kein Interesse hat", vermutete sie im Einzelinterview. Auch Hanni war sich dessen bewusst und berichtete: "Ich habe gemerkt, dass er sich die Tür ein bisschen offen hält. Vor allem, welche Signale er mir gibt."

Während Alina und Ilias in der Show ihr Happy End finden, läuft es bei anderen Paaren weniger rosig. Marcel Brau und seine Jen waren in den Pods begeistert voneinander. Doch das wahre Leben macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. "Es ist nicht so, dass die Zeit, die wir miteinander verbringen, uns guttut. Im Gegenteil", gibt die Brünette zu. Aufgrund ihrer Differenzen entscheidet sie kurzerhand, die "todestoxische" Beziehung zu beenden, und die beiden gehen getrennte Wege.

Netflix Ilias und Alina von "Love Is Blind: Germany"

Netflix Jen, "Love is Blind Germany"-Kandidatin

