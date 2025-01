Evelyn Burdecki bleibt mit Protzauto in Innenstadt liegen

Reality-TV-Star Evelyn Burdecki (36) hat am Dienstagabend in Köln unfreiwillig für Aufsehen gesorgt. Die ehemalige Dschungelkönigin blieb mit einem Mercedes-AMG G 63, einer Leihgabe eines Freundes, mitten auf der Dürener Straße in der Innenstadt liegen. Der Grund: Der Tank war leer. "Ich war im Stress und habe nicht auf die Tankanzeige im Cockpit geachtet", erklärte die 36-Jährige gegenüber Bild. Evelyn, die das 600 PS starke Fahrzeug mit einem Basispreis von über 189.000 Euro nicht gut kannte, hatte gedacht, sie würde es noch rechtzeitig bis zur nächsten Tankstelle schaffen – doch der Wagen blieb einfach stehen.

Aus dieser unangenehmen Situation wusste sich Evelyn dennoch schnell zu helfen. Mit einem Anruf bei einem Taxifahrer aktivierte sie den sogenannten Starter-Service, der ihr in diesem Moment zur Rettung wurde. Für 25 Euro Anfahrtskosten sowie das Benzin und den Kanister brachte der Fahrer fünf Liter Treibstoff direkt vor Ort. "Und ich habe ihm natürlich noch zehn Euro Trinkgeld gegeben, weil es mir so peinlich war", verriet sie weiter. Sie schaffte es, den Mercedes mühsam wieder in Gang zu setzen und schließlich zur nächsten Tankstelle weiterzufahren. Ein lehrreicher Zwischenfall, denn seitdem hat sie einen leeren Kanister im Kofferraum dabei – sicher ist sicher.

Evelyn, die durch diverse Reality-Formate wie Der Bachelor und den RTL-Dschungel bekannt wurde, zeigt sich auch in unangenehmen Situationen gern von ihrer nahbaren Seite. Ihre selbstironische Art ist dabei typisch für die sympathische Düsseldorferin, die ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihren chaotischen Alltag gibt. Sie erzählte, dass der defekte Leihwagen notwendig war, weil ihr eigenes Fahrzeug derzeit nicht fahrbereit sei. Trotz des Malheurs nahm Evelyn die Panne mit Humor: "Das passiert garantiert nie wieder!" Es ist diese authentische Mischung aus Pechvogel-Momenten und Charme, die die Zuschauer an der TV-Persönlichkeit so mögen.

Getty Images Evelyn Burdecki bei "Ein Herz für Kinder", Dezember 2024

Getty Images Evelyn Burdecki, Reality-TV-Bekanntheit

