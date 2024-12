Dieses großzügige Geschenk macht Evelyn Burdecki ihrem Dorf

Evelyn Burdecki (36) ist im Weihnachtsfieber. Die Feiertage wird die Dschungelkönigin im polnischen Dorf ihrer Mutter verbringen, wie sie gegenüber Bild verrät. "Ich fahre mit meiner Mutter in unser altes Dorf nach Polen. Meine Mama war da seit über 40 Jahren nicht mehr an Weihnachten", erklärt die Reality-TV-Bekanntheit glücklich. Für diesen seltenen Besuch hat sich der Let's Dance-Star etwas ganz Besonderes überlegt: "Ich habe für das ganze Dorf um die 500 Schokoweihnachtsmänner gekauft. Ich werde das ganze Dorf beschenken!"

Doch ihrem Plan ist etwas dazwischengekommen. Die gekauften Leckereien habe sie zuvor nämlich schon anderweitig verschenkt. Gegenüber der Boulevardzeitung erklärt Evelyn: "Weil ich zu Hause in Düsseldorf an der Haustür so viele von den 500 Weihnachtsmännern an Postboten und deren Familien verschenkt habe, hatte ich plötzlich viel zu wenige für die Reise nach Polen." Sie habe daraufhin krampfhaft versucht, noch Ersatz zu beschaffen: "Ich bin von Supermarkt zu Supermarkt gerast, überall waren sie ausverkauft. Ich war kurz vorm Nervenzusammenbruch." Am Freitag konnte sie dann zumindest 100 Schokomänner nachkaufen, wie sie erleichtert berichtet.

Auch bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala vor wenigen Wochen zeigte Evelyn bereits ihre großzügige Seite. Im TV versuchte die 36-Jährige per Spendentelefon, Geld für den guten Zweck zu sammeln – und griff dabei zu einer ausgeklügelten Methode. Im Interview mit der Zeitung erzählte Evelyn: "Ich verrate Privates, um an mehr Geld zu kommen." Mit den intimen Einblicken in ihr Leben wollte sie Spender motivieren, tiefer in die Tasche zu greifen - und das offenbar mit Erfolg. Insgesamt kamen am Abend 23.627.158 Euro zusammen.

Getty Images Evelyn Burdecki beim Deutschen Fernsehpreis 2021

Getty Images Evelyn Burdecki bei "Ein Herz für Kinder", Dezember 2024

