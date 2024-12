Katie Price zeigt ihr neues Gesicht nach weiterem Facelift

Im Bereich der Schönheitsoperationen ist Katie Price (46) mittlerweile ein Profi. Wie bereits angekündigt, legte sich die Reality-TV-Darstellerin kürzlich erneut unters Messer, um ihre Ohren zu korrigieren, die ihrer Meinung nach aufgrund ihres vorherigen Facelifts abstanden. Auf Bildern, die dem Mirror vorliegen, ist sie nun erstmals nach dem Eingriff zu sehen: Auf dem Weg in einen Bräunungssalon präsentiert das ehemalige Glamour-Model ihren jüngst gelifteten Look und erscheint in einem bequemen Outfit, bestehend aus schwarzen Sweatpants und einem grauen Sweatshirt.

Nach 17 Brustvergrößerungen und einigen Facelifts hat Katie wohl immer noch nicht genug von Schönheitsoperationen. Das gestand sie vor wenigen Wochen in einem Interview mit Closer. "Ich würde nicht sagen, dass ich eine Körperdysmorphie habe, aber es gibt offensichtlich etwas Tieferliegendes, weshalb ich das Bedürfnis habe, mich operieren zu lassen", erklärte die fünffache Mama. Daher überlege sie derzeit, sich einer Therapie zu unterziehen. Gleichzeitig betonte die 46-Jährige aber auch, in ihrem Alter das Recht zu haben, mit ihrem Aussehen zu machen, was sie möchte.

Es ist der Britin allem Anschein nach egal, was andere Menschen von ihrem Äußeren halten. Kim Woodburn (82), ihre ehemalige Co-Kandidatin bei der UK-Show "I’m A Celebrity... Get Me Out Of Here!", kritisierte Katie erst kürzlich in einem Interview mit dem Mirror. "Katie Price, was hast du mit dir gemacht? Katie, du siehst monströs aus, du hast dein Aussehen ruiniert, du siehst aus wie ein Monster, Katie. Hör auf, du warst ein hübsches kleines Ding, jetzt bist du wie ein großes tätowiertes Monster", wetterte sie.

Getty Images Katie Price, Model

Getty Images Kim Woodburn im März 2010

