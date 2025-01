So kitschig stellt sich Gloria Glumac ihre Traumhochzeit vor

Gloria Glumac (32) ist mit ihrem Partner Micha (33) glücklich vergeben. Die Reality-TV-Bekanntheit denkt bereits über die nächsten Schritte ihrer Beziehung nach. Dazu gehören das Zusammenziehen, eine Hochzeit und gemeinsamer Nachwuchs. Im Promiflash-Interview verrät die Tierliebhaberin nun, wie sie sich ihre absolute Traumhochzeit vorstellt. "Ich möchte schon so eine richtig schöne Hochzeit haben. Micha soll mit einem riesigen, geilen Auto vorfahren. Ich reite vielleicht mit meiner Maja an. Ich will eine geile Location, ich will einen riesigen Kuchen, ich will geiles Essen, ich will in die Flitterwochen fahren", schwärmt Gloria und fasst zusammen: "Es sollte schon so Märchenhochzeits-Charakter haben. So richtig schön kitschig."

Für Gloria wäre es bereits die zweite Hochzeit. Ihrem Ex Nikola Glumac (29) gab die 32-Jährige schon vor einigen Jahren das Jawort, doch die Liebe zerbrach. Mittlerweile befinden sich die Realitystars inmitten ihrer Scheidung. Der damalige Schritt vor den Altar sei vor allem aus pragmatischen Gründen vollzogen worden und demnach nicht so gewesen, wie sie sich das immer vorstellte. "Es hat sich auch nicht wirklich wie eine Hochzeit angefühlt. Ehrlich gesagt, ich habe zwei Jahre später meinen Geburtstag gefeiert und er war genauso wie die Hochzeit", räumt sie gegenüber Promiflash ein.

Gloria und Micha sind bereits seit Ende 2023 ein Paar. Gemeinsam feierten sie sogar schon ihr Reality-TV-Debüt im Sommerhaus der Stars. Auch wenn viele Zuschauer der Meinung waren, dass die Beziehung der beiden wenig harmonisch ist, planen Gloria und Micha bereits die nächsten Schritte ihrer Liebe. So sprachen sie auch schon über gemeinsamen Nachwuchs. "Micha und ich haben tatsächlich schon des Öfteren über Kinder geredet und haben die gleichen Vorstellungen. Wir hätten beide gerne zwei Kinder", verriet Gloria auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac und ihr Pferd Maja im Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac mit ihrem Partner Michael, August 2024

Anzeige Anzeige