Blake Lively soll Baldoni-Familie im Keller isoliert haben

Blake Lively (37) steht derzeit im Zentrum einer brisanten Gegenklage, die scharfe Vorwürfe gegen sie und ihren Ehemann Ryan Reynolds (48) erhebt. Laut der Klageschrift wirft der Schauspieler Justin Baldoni (40) ihr vor, sich im Rahmen der Vermarktung ihres gemeinsamen Films It Ends With Us sehr unpassend verhalten zu haben. Unter anderem soll die Schauspielerin veranlasst haben, dass Justin mitsamt seiner Familie während der Filmpremiere am 6. August 2024 in den Keller des Gebäudes verbannt wurde. Blake, die Justin ihrerseits im Dezember wegen sexueller Belästigung verklagt hatte, habe seiner Ansicht nach alles getan, um zu verhindern, dass er auf dem roten Teppich stehe. So beschreibt die kürzlich erhobene Klage laut Daily Mail detailliert, wie Sicherheitskräfte Justins Gruppe in eine improvisierte Wartezone gebracht hätten, in der sie unter strenger Bewachung – umgeben von Klappstühlen und Verkaufsware – ausharren mussten.

Neben diesen Vorwürfen steht Blakes Umgang mit den Themen des Films in der Kritik. Obwohl "It Ends With Us" unter anderem häusliche Gewalt behandelt, wären die Vermarktungsstrategien sehr unpassend gewählt worden, so Justins Vorwurf. In seinen Augen habe Blake versucht, die ernsten Aspekte des Films zugunsten eigener Imagepflege gezielt herunterzuspielen, während der 40-Jährige immer wieder für einen respektvollen Fokus auf die Gewaltproblematik plädiert habe. Insgesamt hätte sich die ehemalige Gossip Girl-Darstellerin sehr unprofessionell verhalten und beispielsweise das Buch von Colleen Hoover, auf dem der Film basiert, nie gelesen.

Hinter den Kulissen zeichnete sich jüngst aber noch ein zusätzliches Drama ab: Während Justin und sein Team mit Schäden durch die schweren Waldbrände in Kalifornien zu kämpfen hatten, soll Blake die Zustellung von Gerichtsdokumenten angeblich genau in dieser Notsituation eingefädelt haben. Neben bereits eingetretenen beruflichen Konsequenzen belasten Justin inzwischen auch persönliche Angriffe aus der Öffentlichkeit, zu denen laut Daily Mail auch antisemitische Beleidigungen und Gewaltandrohungen zählen.

