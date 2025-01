Dieser "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer datet jetzt Männer

Beim Bauer sucht Frau-Jubiläumsspecial mit dem Titel "20 Jahre Bauer sucht Frau – Das ganz große Wiedersehen" trifft Moderatorin Inka Bause (56) auf Kandidaten der vergangenen zwei Jahrzehnte. Dabei enthüllt ein ehemaliger Teilnehmer, dass sich seine Liebessuche seit seinem Auftritt in der Show etwas verändert habe. Volker, der in Staffel sechs noch hoffte, die Frau fürs Leben zu finden, feierte danach nämlich sein Coming-out. "Nach der 'Bauer sucht Frau'-Staffel dachte ich mir: 'Ach, schau mal über den Tellerrand.' Und so hat es sich dann entwickelt", erklärt der TV-Darsteller.

Und tatsächlich verlief die Partnersuche des Milchvieh- und Rinderzüchters erfolgreich. "Statt einer Beziehung mit einer Frau hatte ich dann eine Beziehung mit einem Mann", enthüllt er während des Specials und fügt hinzu, dass seine Liebsten das Coming-out positiv aufgenommen haben: "Im Familien- und Freundeskreis gab es überhaupt keine Probleme." Mittlerweile ist der Ostfriese allerdings wieder single – und damit ist er nicht alleine. Auch der frühere Kandidat Michael Kaufmann, der 2022 bei "Bauer sucht Frau" nach einem Partner oder einer Partnerin suchte, ist inzwischen wieder auf dem Datingmarkt. Als die beiden beim Wiedersehen aufeinandertreffen, nutzt Michael die Chance und geht in die Flirt-Offensive. "Ich muss sagen: Du gefällst mir jetzt viel besser. Mit dem Bart, die Stoppeln weg", schäkert der Landwirt.

Volker verließ Staffel sechs an der Seite von Schuhverkäuferin Verena. Obwohl die beiden nach der Ausstrahlung im Jahr 2010 als absolutes Traumpaar galten, hielt das Liebesglück nicht lange an. Nach nur wenigen Wochen trennten sie sich wieder, doch gingen im Guten auseinander. "Wir haben immer noch Kontakt und sind Freunde geworden. So oft es die Entfernung zulässt, besucht Verena mich", stellte Volker damals gegenüber RTL klar.

RTL / Stefan Gregorowius "Bauer sucht Frau"-Kandidaten Michael und Volker mit Moderatorin Inka Bause

RTL "Bauer sucht Frau"-Kandidaten Verena und Michael, 2010

