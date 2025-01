"Golden Bachelor"-Sylvia sieht Trauer im TV als Aufarbeitung

Golden Bachelor-Kandidatin Sylvia offenbarte in Folge acht einen schweren Verlust. Die 62-Jährige entschied sich dafür, vor laufender Kamera über den Tod ihres letzten Partners zu berichten. Im Interview mit Promiflash erklärt sie, über so ein schwieriges Thema in der Öffentlichkeit zu sprechen, empfinde sie als eine Art "Aufarbeitung", möglicherweise auch als "Ablenkung". "Ich bin ja eh ein offener Mensch und hatte mich bewusst dazu entschlossen, es nicht zu verheimlichen", fügt Sylvia hinzu.

Über Verlust zu sprechen, sei ihre Art zu trauern. "Das, was aber im Herzen bleibt, das ist entscheidend", fügt sie hinzu. Sylvia lernte ihren Partner Michi 2023 über eine Dating-Plattform kennen. Die Ärzte diagnostizierten bei ihm Lungenkrebs und einen Hirntumor, wie die "Golden Bachelor"-Teilnehmerin erzählte. Er verstarb im Februar 2024. "Zu ändern war es leider nicht mehr und wir hatten ein schönes gemeinsames Jahr, trotz mancher krankheitsbedingter Widrigkeiten", reflektiert Sylvia im Promiflash-Interview. Ihr sei bewusst geworden, dass einem ab Ü60 "nicht mehr so viele Jahre" bleiben. "Es kann auch mal schnell vorbei sein [und] ich wollte nach vorne schauen", gibt Sylvia zu verstehen.

Mit Michi wäre Sylvia gern bis an ihr Lebensende gegangen. "Meine letzte Beziehung war eine, wo ich fest der Meinung bin, wenn mein Partner da nicht schwer erkrankt wäre, wär' ich mit ihm bis zum Ende gegangen", erzählte sie im Show-Interview. Kein Wunder also, dass bei ihr bezüglich ihrer "Golden Bachelor"-Teilnahme hin und wieder einige Zweifel aufkamen. So fragte sie sich unter anderem, ob auch Rosenkavalier Franz Stärk (73) der Mann wäre, mit dem sie sich den Rest ihres Lebens vorstellen könnte. Doch die Neuhausenerin ließ sich von ihren Zweifeln nicht beirren und gab dem 73-Jährigen noch eine Chance.

Anzeige Anzeige

Instagram / sylvi_schoen "Golden Bachelor"-Kandidatin Sylvia

Anzeige Anzeige

RTL Franz Stärk und "Golden Bachelor"-Kandidatin Sylvia

Anzeige Anzeige

Anzeige