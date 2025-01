Neues Traumpaar? Eric Dane turtelt mit Priya in Los Angeles

Eric Dane (52) wurde am Donnerstagabend dabei gesichtet, wie er mit seiner neuen Flamme Priya Jain ein romantisches Dinner in Los Angeles genoss. Der 52-jährige Grey's Anatomy-Star spazierte Arm in Arm mit der Schauspielerin und Designerin zu einem Restaurant, wo die beiden entspannt Zeit miteinander verbrachten. Das Paar macht auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, einen glücklichen Eindruck, während sie sich angeregt unterhielten. Es ist das zweite Mal, dass Eric und Priya sich zusammen zeigen. Bereits im vergangenen November wurden sie zusammen erwischt.

Es ist das erste Mal seit Erics Scheidung von Rebecca Gayheart (53) im Jahr 2018, dass er wieder öffentlich an der Seite einer neuen Partnerin zu sehen ist. Der Euphoria-Star und Rebecca waren 14 Jahre verheiratet und haben zwei gemeinsame Töchter, Billie und Georgia, die sie weiterhin zusammen erziehen. Auch nach der Trennung betonten beide mehrmals, wie wichtig es ihnen sei, im Sinne der Kinder als Team zu agieren. Erst vor wenigen Jahren wurde das Ex-Paar während eines Familienurlaubs gemeinsam abgelichtet. Rebecca sprach in einem Interview mit People über die Herausforderungen der neuen Familiensituation, betonte aber zugleich, dass ihre Kinder glücklich und gesund seien.

Während Priya neben ihrer Schauspielkarriere auch ein Modelabel für luxuriöse Resortmode führt, hat Eric in den vergangenen Jahren ein offeneres Verhältnis zu seiner persönlichen Vergangenheit entwickelt. In einem Interview im "Armchair Experts"-Podcast reflektierte er über seinen Ausstieg bei "Grey's Anatomy" und sprach dabei auch über seine früheren Kämpfe mit Alkohol und Drogen. Dabei dankte er der Show-Schöpferin Shonda Rhimes (55), die ihn trotz schwieriger Zeiten unterstützte und schützte. Heute konzentriert sich Eric wieder auf Film- und Fernsehprojekte, darunter die erfolgreiche HBO-Serie "Euphoria".

Getty Images Rebecca Gayheart und Eric Dane im Januar 2016

Getty Images Priya Jain im Oktober 2023

