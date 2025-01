Sam Dylan spekuliert über Cathy Hummels' Moderations-Aus

Cathy Hummels (36) hat ihre Moderationskarriere bei der RTL2-Show Kampf der Realitystars nach vier Jahren beendet. Offiziell verkündete die Ex-Frau von Fußballstar Mats Hummels (36) bereits im September, dass sie sich freiwillig zurückziehe, um mehr Zeit mit ihrem Sohn Ludwig (7) zu verbringen, der kürzlich eingeschult wurde. Doch Reality-TV-Star Sam Dylan (33) äußerte in einem Podcast eine andere Theorie: Er ist überzeugt, dass die gebürtige Dachauerin nicht aus freien Stücken ging. "Für mich ist klar, dass man Cathy Hummels rausgeschmissen hat", erklärte er in der RTL-Audioproduktion "Royal Spice".

Auch Sams Podcast-Partnerin, die ehemalige DSDS-Kandidatin Tanja Tischewitsch (35), äußerte sich kritisch über Cathys Moderationstalent und beschrieb ihren Stil als "robotermäßig". Beweise für die Behauptungen, dass der Ausstieg nicht freiwillig gewesen sei, konnten die beiden allerdings nicht vorlegen. Cathy scheint sich bisher von der Kritik unbeeindruckt zu zeigen. Laut Informationen von Bild ließ eine Person aus ihrem Umfeld verlauten, dass sie solche Sticheleien stets an sich abprallen lasse.

Wie seit Kurzem bekannt ist, wird Arabella Kiesbauer (55) die Präsentation der neuen Staffel "Kampf der Realitystars" in Thailand übernehmen. Die Kultmoderatorin ist vor allem für ihre legendäre Talkshow "Arabella" bekannt, die in den 90er Jahren für enorme Einschaltquoten sorgte. Seitdem hat sie sich in ihrer Heimat Österreich weiter etabliert und unter anderem mehrfach den Wiener Opernball moderiert. Die Dreharbeiten zur sechsten Staffel der beliebten Krawall-Show haben Berichten zufolge bereits begonnen.

Getty Images Tanja Tischewitsch, Realitystar

RTLZWEI "Kampf der Realitystars"-Moderatorin Arabella Kiesbauer

