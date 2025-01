Über 700 Millionen Dollar: "Wicked" bricht weiteren Rekord

Die Musicalverfilmung Wicked mit Cynthia Erivo (38) und Ariana Grande (31) in den Hauptrollen hat einen weiteren Meilenstein erreicht: Der Film überschritt am Mittwoch die Marke von 700 Millionen Dollar, etwa 683 Millionen Euro, an den weltweiten Kinokassen. Davon entfallen 450 Millionen Euro auf das heimische Publikum in den USA, während internationale Einnahmen bisher 235 Millionen Euro ausmachen. Und das Erfolgsjahr ist noch nicht zu Ende – am 7. März startet der Film auch in Japan, einem wichtigen Markt. Die Regie des Films, der die Vorgeschichte von "Der Zauberer von Oz" erzählt, führte Jon M. Chu (45).

Besonders bemerkenswert ist, dass "Wicked" trotz seines Siegeszuges im Kino am 31. Dezember bereits bei Prime Video zum Kauf verfügbar war und dort in den ersten sieben Tagen weitere 68 Millionen Euro einspielte – ein Rekord für Universal. International punktet der Film vor allem in Großbritannien, wo er 72,5 Millionen Euro einspielte und damit zur zweithöchsten Einnahmequelle für Universal im Jahr 2024 wurde. Zusätzlich ist der Film nicht nur finanziell erfolgreich: Er wurde kürzlich in der Hauptkategorie der Producers Guild Awards (PGA) nominiert und erhielt sieben BAFTA-Nominierungen, darunter für Cynthia Erivo und Ariana Grande als beste Haupt- und Nebendarstellerin.

Der Erfolg von "Wicked" setzt die Tradition von Musicalverfilmungen fort, die das Publikum seit langem begeistern. Universal hat bereits mit Hits wie "Mamma Mia!" und "Les Misérables" Maßstäbe gesetzt. Doch "Wicked" übertraf nun die beiden Kultklassiker und ist offiziell die weltweit erfolgreichste Adaption eines Bühnenmusicals aller Zeiten. Cynthia Erivo, die durch ihre preisgekrönten Auftritte in Theater und Film bereits als Ausnahmetalent gilt, brachte ihre Erfahrung aus der Musical-Welt direkt in die Rolle der grünen Hexe Elphaba ein. Ariana Grande, bekannt als Popsängerin und Schauspielerin, überraschte zahlreiche Kritiker damit, wie sie die Rolle der Glinda mit Humor und Charme interpretierte.

Instagram / arianagrande Ariana Grande und Cynthia Erivo, "Wicked"-Darstellerinnen

Getty Images Der Cast von "Wicked" bei der Premiere im November 2024

