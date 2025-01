Wendy Williams sicher: Diddy bekommt lebenslange Haftstrafe

P. Diddy (55) wurde im September 2024 wegen Vorwürfen der sexuellen Ausbeutung, des Menschenhandels und anderer schwerer Straftaten in New York verhaftet. Für Wendy Williams (60) kommen die Enthüllungen um den Produzenten nicht überraschend. Zu Gast bei "The Breakfast Club" erklärt sie nun: "Diddy wird lebenslang ins Gefängnis gehen. Ich weiß von Dingen, die er damals getan hat, die ihr euch nicht vorstellen könnt. Es wird Zeit. Diddy ist erledigt." Der Rapper, der momentan in einem New Yorker Gefängnis sitzt, leugnet alle Anschuldigungen, die bisher gegen ihn hervorgebracht wurden.

Wendy und Diddy haben seit vielen Jahren ein angespanntes Verhältnis. Gerüchten zufolge soll der Musikmogul in den 1990er-Jahren dafür gesorgt haben, dass sie von einem Radiosender gefeuert wurde. Im Podcast "Flagrant" berichtete der Moderator Charlamagne tha God: "Wendy hat immer behauptet, Diddy sei schwul. Deshalb wurde sie von Hot 97 gefeuert." Die US-Amerikanerin habe damals ein Foto veröffentlichen wollen, das den Musiker mit einem Mann zeigte.

Jenseits dieser Fehde hat Wendy selbst ebenfalls turbulente Zeiten hinter sich. Nach dem Ende ihrer Talkshow wurde bekannt, dass sie unter einer gerichtlich angeordneten Vormundschaft steht. "Ich bin nicht kognitiv beeinträchtigt, aber ich fühle mich wie im Gefängnis", berichtete sie den Hosts von "The Breakfast Club". Momentan lebe sie in einem Altenheim in New York, das sie nicht auf eigene Faust verlassen dürfe.

GDP/MPI/Capital Pictures / MEGA P. Diddy im Juli 2017

Getty Images Wendy Williams, TV-Persönlichkeit

