Christina Hänni muss ihre Tochter wegen Krankheit abgeben

Christina Hänni (34) wurde im Juni zum ersten Mal Mama. Seitdem genießt die Let's Dance-Bekanntheit jeden Tag mit ihrer Tochter. Doch leider hat es Christina und ihren Mann Luca Hänni (30) so richtig erwischt. "Wir haben alle drei tatsächlich flachgelegen, erst ich mit Magen-Darm, dann ist Luca aus St. Moritz zurückgekommen und dann hatte er Magen-Darm, und gestern Abend hat es unsere Kleine", erzählt die Profitänzerin auf Instagram. Die Konsequenz: "Das war seit sieben Monaten das erste Mal, dass sie so lange weg war von mir. Das war für mich ehrlich gesagt schlimmer als für sie wahrscheinlich."

Während sich das Ehepaar ausruhte, passte Christinas Schwägerin auf die Kleine auf. Mittlerweile geht es den beiden zwar schon wieder besser – angenehm war die Auszeit für die 34-Jährige allerdings nicht. Sie habe stündlich nach Updates gefragt. "Nennt man das schon Helikoptermutter?", fragt sich Christina und fügt hinzu: "Ich will einfach wissen, dass es ihr gut geht, dass sie isst, dass sie schläft. Ich kann mich gar nicht entspannen oder konzentrieren, wenn ich nicht weiß, dass alles in Ordnung ist."

Im Nachhinein sei Christina jedoch froh, die Erfahrung gemacht zu haben. "Ich glaube, ich hätte es wahrscheinlich nicht gemacht, wenn ich nicht krank gewesen wäre, aber es hat gebraucht. Also, so ein bisschen ein Pflaster, was abgerissen werden musste", reflektiert die Tänzerin. Als Nächstes wollen sie sich darauf vorbereiten, ihre Tochter über Nacht abzugeben.

Instagram / lucahaenni1 Christina und Luca Hänni, Oktober 2024

Instagram / christina.haenni Luca und Christina Hänni mit ihrer Tochter im Dezember 2024

