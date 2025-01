Drew Barrymore erinnert sich an Racheakt gegen Ex-Freund

Hollywoodstar Drew Barrymore (49) hatte schon das ein oder andere interessante Date: In ihrer Talkshow "The Drew Barrymore Show" am Montag hat sie nun eine ungewöhnliche Geschichte aus ihrer Vergangenheit geteilt. Die Schauspielerin, die vor allem durch Filme wie "E.T." (1982), "Triple Trouble" (1984) und "Drei Engel für Charlie" (2000), wofür sie mit Lucy Liu (56) und Cameron Diaz (52) vor der Kamera stand, weltberühmt wurde, berichtete von einem Vorfall, der sich vor Jahrzehnten ereignet haben soll: Als sie herausfand, dass ihr damaliger Freund sie betrog, packte sie seine Sachen zusammen, verstaute diese in seinem Auto und rollte es die Einfahrt hinab. Doch damit nicht genug: Drew arrangierte auch noch ein Treffen mit der Frau, mit der ihr Ex sie betrogen hatte – während er selbst daneben saß. "Ich sagte: 'Du wirst hier sitzen und uns beiden zuhören, wie wir reden! Also halt die Klappe und hör zu!'", erinnerte sie sich zurück.

In dem Gespräch mit der Sängerin SZA (34) erklärte Drew, dass sie hinterher ihren Ex zwar noch nach Hause fuhr, ihn mit den Worten "Jetzt verschwinde!" allerdings zum Teufel jagte. Auf die Frage nach dem Grund ihrer Aktion betonte sie, dass sie jung und unerfahren gewesen sei, genauso wie ihr Ex-Freund. Trotz allem sind die beiden heute befreundet. "Wir waren jung und dumm. Ich habe auch Fehler gemacht", resümierte sie mit einem Lächeln. SZA, die in der Show zu Gast war, war beeindruckt von Drews Reaktion: "Das war nicht dumm. Das war großartig. Ich bin wirklich inspiriert." Drew lachte und scherzte: "Ich bringe dir gern all meine alten Tricks bei!"

Für Drew, die auf eine bewegte Kindheit blickt, scheinen selbst die turbulentesten Beziehungen im Guten zu enden. Sie erzählte, dass sie mit vielen ihrer Ex-Freunde heute platonische Verbindungen pflegt. Allgemein ist Drew bekannt dafür, offen über ihre Erfahrungen wie beispielsweise ihre postpartale Depression zu sprechen – beruflich wie privat. Ihre charmante und humorvolle Art, auch ernste Themen anzupacken, hat sie zu einer der beliebtesten Persönlichkeiten Hollywoods gemacht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Drew Barrymore beim Launch von der "The Drew Barrymore Show"

Anzeige Anzeige

Getty Images Drew Barrymore, April 2023

Anzeige Anzeige