Flocke und Melody Haase haben Sex bei "Forsthaus Rampensau"

Kevin Platzer (26) alias Flocke lässt bei Forsthaus Rampensau nichts anbrennen. Der amtierende Sieger vom vergangenen Jahr ist noch keine 24 Stunden da und schon wird es heiß. Nach der bisher wohl wildesten Party der Staffel enden Melody Haase (30) und Flocke schließlich allein auf dem nächtlichen Balkon. Ihre Mitbewohner schlafen schon – die beiden sind aber noch liebeshungrig. Auf ein paar gesäuselte Komplimente folgen leidenschaftliche Küsse. Letztendlich landen die beiden im selben Bett. Die Aufnahmen der Nacht sprechen Bände: Melody und Flocke hatten Sex. "Flocke hat heute Nacht einen Hasen geschossen", findet Matthias eine schöne Metapher dafür.

Die sexuellen Aktivitäten werden zum Gesprächsthema Nummer eins. "Melody konnte sich endlich an jemandem reiben", freuen sich Carina Nl und Chika Ojiudo-Ambrose für ihre Freundin. Anscheinend sind sie aber nicht die einzigen, die mitbekommen haben, dass sich bei der Blondine in den vergangenen Tagen etwas angestaut hat. "Melody ist wie eine läufige Hündin rumgelaufen, die ganze Zeit. [...] Dann hat es halt geknallt", nimmt auch Nico Schwanz (47) kein Blatt vor den Mund. Seine Freundin Dodi findet die Vorstellung, was in dem Zimmer lief – in dem sie selbst tief und fest schlummerte – gar nicht so lustig. Zur Verteidigung der beiden Übeltäter ist aber zu sagen, dass sie nicht die einzigen waren, die am Abend wohl den Sekt mit einem Liebestrank verwechselt haben. Unter anderem machten Ginger Costello und Yvonne Woelke (45) im Whirlpool rum. Auch der Stiefsohn der ehemaligen Stripperin, Alain Wollersheim, kam auf seine Kosten: Er knutschte leidenschaftlich mit Noëlla Mbomba.

Die Zuschauer von "Forsthaus Rampensau" haben sich bestimmt gefreut, dass die Promis zur Abwechslung mal ihre Sympathie zueinander unter Beweis stellen. In den vergangenen Folgen wurde die meiste Zeit miteinander gezankt. Sowohl innerhalb der Teams als auch gegen andere Duos: Es wurde geschossen ohne Ende. Als der Produktion dann noch die Idee kam, den Rampensäuen die Zigaretten wegzunehmen, drohte die Eskalation.

©Joyn Noëlla Mbomba und Alain Wollersheim bei "Forsthaus Rampensau" Germany Staffel 2

©Joyn "Forsthaus Rampensau"-Germany-Kandidaten Staffel zwei

