Hatte "Hochzeit auf den ersten Blick"-Martins Ehe Potenzial?

Für Martin und Jenny endete ihre Zeit bei Hochzeit auf den ersten Blick leider eher unschön – Martin hatte sich entschlossen, das Experiment frühzeitig abzubrechen. Beim großen Wiedersehen im Finale zeigte sich Jenny nach wie vor sehr aufgelöst und traurig über das dramatische Ende ihrer Beziehung. Im Interview mit Promiflash erzählen Mitstreiter Fabian und Michelle nun, was sie von dem Ganzen halten. "Ich finde, die beiden hätten großes Potenzial gehabt. Das Potenzial war aus meiner Sicht da", meint Michelle, und ihr Partner kann ihr da nur zustimmen. Auch aus Fabians Sicht hätte "jeder das Potenzial dafür" gehabt.

Der Grund für Jenny und Martins Liebes-Aus schien vor allem ein Problem mit der Kommunikation der beiden zu sein. Martin schien laut Expertin Dr. Köhldorfer (43) noch schlechte Erfahrungen aus vergangenen Beziehungen in sich herumzutragen, die ihn davon abhielten, wirklich mit Jenny zu reden und ihr seine Gefühlswelt zu schildern. Die Trennung kam für Jenny so unerwartet, weil Martin sich von einem Tag auf den anderen von ihr abwandte. Das fiel auch den anderen Kandidaten auf, wie Michelle gegenüber Promiflash schildert: "Man hatte eher den Eindruck, dass alles sehr harmonisch war, und das wurde uns auch so mitgeteilt. Und dann gab es plötzlich diesen Bruch und das dramatische Wiedersehen der beiden, das war für uns gar nicht so richtig greifbar. [...] Ich glaube, da hätten beide auch miteinander arbeiten können und aufeinander zugehen können. "

Für Jenny und Martin hat das Sozialexperiment also nicht funktioniert – für Michelle und Fabian hingegen schon. Die beiden sind als einziges Paar aus der aktuellen Staffel noch immer zusammen. Nach dem Finale meldeten sich die beiden Turteltauben bereits auf der Social-Media-Plattform Instagram und schwärmten: "Hand in Hand, ein Leben lang. [...] Wir sind weiterhin glücklich verheiratet und blicken mit voller Vorfreude in eine gemeinsame Zukunft." Als Schlüssel zu ihrem Glück nennen sie "Kommunikation auf Augenhöhe und Ehrlichkeit" – die beiden seien nun ein Team, das sich perfekt ergänzt.

Joyn / Christoph Assmann Jenny und Martin von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2024

Instagram / michelle_hadeb Fabian und Michelle, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar 2024

