Tränen beim großen "Hochzeit auf den ersten Blick"-Finale

In der letzten Folge von Hochzeit auf den ersten Blick hat sich das Drama um Martin und Jenny weiter zugespitzt. Der Elektrokonstrukteur hatte "für sich selbst" entschieden, das Experiment nicht weiterzuführen und Jenny nicht näher kennenlernen zu wollen. Im großen Finale in Folge neun stellt sich den Zuschauern nun die Frage: Ist diese Entscheidung fix oder gibt es doch noch eine Chance für ihre Liebe? Bei der großen Aussprache mit den Experten nimmt Martin vorerst nur über einen Bildschirm im Nebenraum teil, während Jenny alleine das Zimmer betritt. Sichtlich aufgewühlt schildert sie unter Tränen: "Diese unerwartete Wendung, ich kann das bis heute nicht verstehen. Wir sind jeden Abend Arm in Arm eingeschlafen." Laut Jenny habe Martin nach ihrer gemeinsamen Reise einfach keinen Kontakt mehr zu ihr gesucht – ein Vorwurf, den er im anderen Raum mit der Behauptung eines Telefonats zu entkräften versucht.

Um Jenny ihre wohlverdienten Antworten zu liefern, wird Martin daraufhin in das Zimmer geholt. Er schildert, dass sich das letzte Gespräch mit Expertin Sandra Köhldorfer (43) für ihn "nicht gut" angefühlt habe. Er erklärt, es sei einseitig verlaufen und hätte ruhiger ablaufen müssen. Die Experten vermuten, dass der Goslarer noch Ballast aus früheren Beziehungen mit sich trägt, was ihn dazu bringt, in alte Denkmuster zu verfallen. Gemeinsam fassen Jenny und Martin einen endgültigen Entschluss: Sie wollen die Scheidung. Während die 39-Jährige emotional schwer getroffen wirkt, zeigt sich Martin nachdenklich: "Ich hätte weiter an mir arbeiten können oder müssen." Damit endet das Experiment für die beiden – leider ohne Happy End.

Die Schwierigkeiten zwischen Jenny und Martin begannen bereits in den Flitterwochen in Uruguay. Ihr größtes Hindernis waren damals ihre völlig unterschiedlichen Kommunikationsstile. Am letzten Tag der Reise kam es zum ersten großen Ehestreit. "Ich hab' ihm auf der Rückfahrt im Bus gesagt, dass ich ihn lieb habe, und er hat mich nur irritiert angesehen. Ich hab mir Sorgen gemacht, dass er sich plötzlich zurückzieht", erklärte Jenny. Und tatsächlich: Schon auf der Rückreise nach Deutschland bekommen sich die beiden erneut in die Haare. Zudem wird Martins Plan, nach der Reise zu seiner Neuvermählten zu fahren, kurzerhand verworfen – ein dunkles Vorzeichen für das, was noch kommen sollte.

"Hochzeit auf den ersten Blick" – seit 28. Oktober, immer montags um 20:15 Uhr auf Sat.1 oder vorab auf Joyn.

Joyn / Christoph Assmann Jenny, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2024

Joyn / Christoph Assmann Jenny und Martin von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2024

