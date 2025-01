Selena Gomez gesteht persönliche Kämpfe trotz großen Erfolgs

Selena Gomez (32) begeistert ihre Fans nicht nur als Sängerin, sondern auch auf der großen Leinwand. In ihrem neuen Film "Emilia Pérez" übernimmt sie eine besonders emotionale Rolle: Sie spielt eine Mutter, die trotz materiellen Wohlstands unglücklich ist und mit den Herausforderungen ihrer täglichen Routine kämpft. Gegenüber Se og Hør verriet Selena: "Ich kann mich mit einigen ihrer Kämpfe identifizieren. Sie fühlt sich gefangen und nicht glücklich, obwohl sie so viel besitzt. Dieses Gefühl kenne ich selbst." Auch wenn die Schauspielerin privat keine Mutter ist, fiel es ihr nicht schwer, die emotionalen Höhen und Tiefen ihrer Figur zu verkörpern, wie sie erklärte.

Dass Selena mit ihrem Leben zwischen Hollywood und musikalischem Erfolg nicht immer zufrieden war, hatte sie bereits zuvor angedeutet. Im letzten Jahr ließ sie öffentlich verlauten, dass sie überlege, ihre Musikkarriere zu beenden. Gleichzeitig erreichte ihre finanzielle Karriere einen neuen Höhepunkt: Laut einem Bericht von Bloomberg wurde ihr Vermögen im Herbst 2022 auf 1,2 Milliarden Euro geschätzt. Wesentlich zu diesem Erfolg beigetragen hat ihre Make-up- und Hautpflegemarke Rare Beauty, die seit ihrer Gründung im Jahr 2019 große Erfolge feiert. Auch ihre Hauptrolle in der beliebten Serie "Only Murders in the Building" und ihre langjährige Musikkarriere tragen zu ihrem immensen Erfolg bei.

Bekannt wurde Selena in den 2000er-Jahren durch die Disney-Serie "Die Zauberer vom Waverly Place", in der sie als Alex Russo die Hauptrolle spielte. Schon damals kombinierte sie ihre Schauspielkarriere mit ihrer Musik, was Disney geschickt förderte. "Disney ist eine Maschine. Sie haben mich so trainiert, dass ich alle drei Dinge – Schauspiel, Gesang und Tanz – beherrschen musste", erklärte sie Anfang des Jahres im Podcast "SmartLess". Mit 16 unterschrieb sie ihren ersten Plattenvertrag und gründete ihre Band Selena Gomez & The Scene. Obwohl sie heute große Erfolge feiert, deutet sie an, dass sie zunehmend Ruhe und Balance in ihrem Leben sucht – ein Wunsch, der auch durch ihre kürzliche Verlobung mit Benny Blanco (36) sichtbar wird.

Instagram / selenagomez Selena Gomez, Sängerin und Schauspielerin

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco im Dezember 2024

