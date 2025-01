Ausgeplaudert: So heißt Sam Dylan mit bürgerlichen Namen

Riesen-Überraschung im Vorfeld des Dschungelcamps: Reality-TV-Star Sam Dylan (33) sorgt mit seinem bürgerlichen Namen für Aufsehen. Denn der Sommerhaus der Stars-Gewinner heißt eigentlich Sven. Das Geheimnis hinter diesem Wechsel hat Sam jetzt selbst gelüftet und dabei sehr persönliche Einblicke in seine Vergangenheit gegeben. In einem offiziellen Statement gegenüber RTL erklärte er, dass der Name Sam und ein entscheidender Lebensmoment untrennbar miteinander verbunden sind.

Sam, der in das Dorfleben seiner Kindheit nie so richtig hineinzupassen schien, entschied sich nach seinem Coming-out für den neuen Namen. "Ich war immer das regenbogenfarbige Schaf. Mit Sam konnte ich das alte Leben hinter mir lassen und endlich der Mensch sein, der ich sein wollte", erzählte der Realitystar dem Sender offen über den bedeutenden Schritt. Und warum gerade Sam? Auch dazu äußerte er sich: "Ich bin ein großer Fan von Amerika. So einfach war das." Heute kennt ihn die Öffentlichkeit nur noch unter diesem Namen – lediglich seine Eltern nennen ihn weiterhin Sven.

Auf seiner Reise nach Down Under wird Sam von seinem Partner Rafi Rachek (35) begleitet. Der Rettungssanitäter musste jüngst den Verlust seines geliebten Papas verkraften. "Verzeih mir, dass ich nicht der Sohn war, den du dir immer gewünscht hast, denn ich habe es mir nicht ausgesucht, so zu sein, wie ich bin. Wir hatten zwar nicht den besten Kontakt, trotzdem warst du ein wundervoller Vater", schrieb Rafi zu einem Instagram-Foto, auf dem er die Hand seines Papas hält.

RTL / Boris Breuer Sam Dylan, Kandidat der 18. Dschungelcamp-Staffel

Instagram / houseofdylan Sam Dylan und Rafi Rachek

