Barack Obama ohne seine Michelle bei Trumps Amtseinführung

Donald Trump (78) wird heute erneut zum Präsidenten der Vereinigten Staaten ernannt. Unter den Gästen befindet sich auch Barack Obama (63) – der allerdings ohne seine Ehefrau Michelle (61) vor Ort ist. Wie Page Six berichtet, nimmt der ehemalige US-Präsident in Begleitung einer Mitarbeiterin an der Zeremonie teil. Die Abwesenheit der ehemaligen First Lady wurde allerdings bereits vor wenigen Tagen durch das Büro des Paares verkündet. "Der ehemalige Präsident Barack Obama hat seine Teilnahme an der 60. Amtseinführungszeremonie bestätigt. Die ehemalige First Lady Michelle Obama wird nicht an der bevorstehenden Vereidigung teilnehmen", lautete das Statement.

Ein Grund für das Fehlen der "Becoming"-Autorin wurde nicht genannt. Dafür behauptete aber ein Insider aus dem Umfeld der Obamas, Michelles Beweggründe zu kennen: Dieser erklärte dem Magazin, dass sie nicht das Bedürfnis verspüre, "sich zu verstellen". "Sie war niemals eine Heuchlerin. Sie hat sich immer sehr genau überlegt, wo und wie sie auftritt", betonte die Quelle. Die 61-Jährige habe demnach auch die US-Wahlen nur widerwillig besucht. "Sie haben sich vereint gezeigt, aber sie muss sich nicht um [Donald] scharen. Sie muss nichts sagen. Ihre Abwesenheit spricht Bände", hieß es abschließend.

Michelles Entscheidung, die Veranstaltung nicht zu besuchen, löste in den vergangenen Tagen einige Spekulationen aus. Fans zeigten sich besorgt, dass es ein Hinweis darauf sein könnte, dass es zwischen ihr und Barack kriselt. "Ich sage es: Die Obamas werden sich scheiden lassen", vermutete beispielsweise ein Nutzer auf X. Ihr Liebster schien den Gerüchten aber kurze Zeit später ein Ende zu setzen: Er machte seiner Ehefrau anlässlich ihres Geburtstags eine süße Liebeserklärung auf Instagram. "Alles Gute zum Geburtstag für die Liebe meines Lebens, Michelle. Du erfüllst jeden Raum mit Wärme, Weisheit, Humor und Anmut – und du siehst dabei gut aus", schwärmte der 63-Jährige.

Getty Images Michelle Obama im Oktober 2024

Instagram / barackobama Barack und Michelle Obama im Januar 2025

