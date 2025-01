Fans sind besorgt: Kriselt es bei Barack und Michelle Obama?

Barack Obama (63) wird am 20. Januar an der Amtseinführung von Donald Trump (78) in Washington teilnehmen. Überraschend hat jedoch seine Frau Michelle (60) entschieden, der Veranstaltung fernzubleiben. Diese Nachricht bestätigte das Büro des früheren Präsidentenpaares, ohne weitere Gründe für ihre Abwesenheit zu nennen. Das Fehlen der ehemaligen First Lady sorgt für Spekulationen: In den sozialen Netzwerken, wie X, äußern viele Fans der beiden ihre Sorgen über eine mögliche Ehekrise oder gar eine bevorstehende Scheidung des prominenten Paares.

Die Vermutungen über eine Scheidung kamen jedoch nicht von ungefähr. Bereits am 9. Januar hatte Michelle die Trauerfeier des früheren Präsidenten Jimmy Carter (✝100) verpasst – zu der ihr Mann Barack hingegen erschien. Michelles Entscheidung, auch Donalds bevorstehende Amtseinführung zu meiden, wird von einigen Kritikern als Bruch mit der Tradition angesehen. Gewöhnlich wohnen nämlich alle ehemaligen Präsidenten und deren Ehepartner den Antrittsfeierlichkeiten bei. Andere wiederum vermuten ein politisches Statement dahinter, denn die 60-Jährige gilt als scharfe Kritikerin von Donald. Dennoch gibt es auch Stimmen, die vor voreiligen Schlüssen warnen. Wie ein Nutzer auf X schrieb: "Ihr glaubt allen Gerüchten – der Grund könnte einfach persönlicher Natur sein." So vermuten andere, dass Michelle noch immer der Verlust ihrer Mutter Marian Robinson (✝86) belastet, die im Mai 2024 verstarb.

Die Obamas gelten seit vielen Jahren als Vorzeigepaar – ein starkes Team, das nicht nur politisch, sondern auch privat von Harmonie geprägt ist. Die beiden lernten sich bereits in den 1980er Jahren kennen und zogen zwei Töchter auf. Michelle äußerte sich in Interviews immer wieder offen über die Herausforderungen langer Beziehungen und sprach 2022 in ihrem Buch über Phasen, in denen die Ehe der beiden Arbeit erforderte. "Unsere Ehe ist ein ständiges Arbeiten, ein Geben und Nehmen", erklärte sie in der Vergangenheit. Ob die aktuellen Mutmaßungen um ihre Ehe berechtigt sind, bleibt allerdings unklar, da sich die beiden bisher nicht zu den Gerüchten äußerten.

Getty Images Michelle und Barack Obama im Weißen Haus, September 2022

Instagram / michelleobama Barack und Michelle Obama

