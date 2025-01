Donald Trump als 47. Präsident der USA im Kapitol vereidigt

Donald Trump (78) hat am Montag als 47. Präsident der Vereinigten Staaten seinen Amtseid abgelegt. Gemeinsam mit seiner Frau Melania Trump (54) reiste er zuvor vom Weißen Haus zum Kapitol, begleitet von seinem Vorgänger Joe Biden (82) und dessen Ehefrau Jill Biden (73). Im Kapitol Rotunda nahm Trump den Eid entgegen, der vom Obersten Richter John Roberts durchgeführt wurde. Auch sein neuer Vizepräsident, J.D. Vance, wurde offiziell vereidigt, wobei Supreme-Court-Richter Brett Kavanaugh (59) diese Aufgabe übernahm. Wetterbedingt fand die Zeremonie drinnen statt – ein seltenes Ereignis, das zuletzt bei Ronald Reagans zweiter Amtseinführung im Jahr 1985 vorkam.

Neben zahlreichen hochrangigen Persönlichkeiten wie den ehemaligen Präsidenten Barack Obama (63), Bill Clinton (78) und George W. Bush (78) sowie den Ehefrauen letzterer war der festliche Anlass auch eine Bühne für musikalische Stars. Sängerin Carrie Underwood (41) trat live während der Zeremonie auf, während Rascal Flatts und Jason Aldean (47) für das Abendprogramm des Inaugurationsballs eingeplant sind. Schon am Vorabend hatten unter anderem Kid Rock (54) und die Village People bei einer Siegesfeier performt. Trotz eisiger Temperaturen waren in Washington mehrere Zehntausend Anhänger und Demonstranten erwartet worden, die das Ereignis in der nahen Capital One Arena verfolgten.

Für Donald beginnt mit der Vereidigung als 47. Präsident der USA eine neue Phase seiner politischen Laufbahn, nachdem er überraschend Kamala Harris (60) sowohl im Electoral College als auch in der Volkswahl geschlagen hatte. Dass seine Frau Melania ihn während der Feierlichkeiten unterstützte, stach besonders hervor. Denn während seiner ersten Amtszeit von 2017 bis 2021 hatte sich die damalige First Lady meist aus dem Rampenlicht ferngehalten.

Getty Images Donald Trump und Joe Biden bei der Amtseinführung des Präsidenten der USA, 20. Januar 2025

Getty Images Barack Obama bei der Amtseinführung von Donald Trump als Präsident der USA, 20. Januar 2025

